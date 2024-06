10 luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7

Đặc biệt, người dưới 6 tuổi cũng sẽ được cấp thẻ căn cước khi người đại diện hợp pháp làm thủ tục thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia. Cơ quan thẩm quyền không thu nhận thông tin nhân dạng và sinh trắc học đối với người dưới 6 tuổi.

Mỗi công dân Việt Nam sẽ được cấp một căn cước điện tử và được cơ quan quản lý căn cước thuộc Bộ Công an tạo lập ngay sau khi công dân hoàn thành thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID.

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở quy định, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là một trong những lực lượng quần chúng, được bố trí ở thôn, tổ dân phố, làm nòng cốt hỗ trợ Công an cấp xã giúp UBND cùng cấp trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.