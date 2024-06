10 điều cha mẹ thông minh tuyệt đối KHÔNG LÀM, bạn đã thực hiện được điều nào chưa?

Cha mẹ có thói quen so sánh con với đứa trẻ khác và cho rằng nó tạo động lực để con cố gắng hơn. Thực tế, cách làm này phản tác dụng.

Theo Today's Parent, các nhà nghiên cứu tại Mỹ từng chỉ ra điểm số, thành tích của trẻ bị ảnh hưởng khá nhiều bởi niềm tin từ cha mẹ. Những đứa trẻ ít bị so sánh có xu hướng tự tin, học tập tốt hơn.

Cha mẹ thông minh nên học cách chấp nhận ưu, nhược điểm của con. Nếu trẻ còn thiếu sót, phụ huynh nên đóng đóng vai trò dẫn dắt, giúp con tìm giải pháp để cải thiện bản thân.

6. "Giành" việc nhà với con

Trong sự kiện TED Talks, bà Julie Lythcott-Haims, tác giả cuốn How to Raise an Adult, nhấn mạnh rằng "nếu trẻ không rửa bát, điều đó có nghĩa là người khác đang làm thay chúng".

Bà Lythcott-Haims tin rằng những đứa trẻ biết làm việc nhà khi lớn lên sẽ trở thành người có thể phối hợp tốt với đồng nghiệp, biết đồng cảm và đặc biệt là có thể làm việc độc lập mà không bị lệ thuộc vào người khác.

7. Không cãi nhau trước mặt con



Trẻ từ 1 đến 19 tuổi có thể nhạy cảm với những xung đột trong hôn nhân của cha mẹ. Ảnh minh hoạ

Cha mẹ cãi nhau trước mặt con cái sẽ khiến trẻ bất an, lo sợ, buồn bã. Trẻ con không hiểu tại sao những người thân thiết lại dùng ngôn ngữ khó nghe để làm tổn thương nhau. Việc cha mẹ bất hòa, căng thẳng, thậm chí cãi nhau, đánh nhau sẽ để lại cho trẻ những sang chấn tâm lý tiêu cực.

Một nghiên cứu cho thấy, đứa trẻ 6 tháng tuổi có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những tranh cãi gay gắt của cha mẹ. Trẻ từ 1 đến 19 tuổi có thể nhạy cảm với những xung đột trong hôn nhân của cha mẹ.

Khi chứng kiến bố mẹ chúng cãi nhau công khai, em bé dù mới 6 tháng tuổi đã có phản ứng cảm xúc mạnh ví dụ như nhịp tim tăng cao hơn so với lúc chứng kiến cảnh mâu thuẫn của những người lạ. Còn trẻ ở lứa tuổi lớn có thể bị ảnh hưởng lớn hơn, đặc biệt thường có biểu hiện bên ngoài như hung hăng, thù địch và bạo lực hơn, còn bên trong thì lo lắng, buồn phiền và thậm chí có ý nghĩ tự tử.