Zoe Saldana lần đầu tiên sở hữu tượng vàng, “Anora” có giải thưởng thứ 2

Elisabeth tìm đến loại thần dược ở chợ đen có khả năng phân chia tế bào trong cơ thể và tạo ra biến thể mới - Sue (Margaret Qualley) - trẻ trung, quyến rũ. Bảy ngày một lần, Sue và Elisabeth thay đổi cuộc sống cho nhau.

Nhưng Sue dần đam mê danh vọng, quyết định làm mọi cách chiếm đoạt mọi thứ của Elisabeth…

Các nhà làm phim Iran Shirin Sohani và Hossein Molayemi cũng đã giành tượng vàng Oscar cho “Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất” với "In the Shadow of the Cypress."

Đây là giải Oscar đầu tiên của họ và là phim hoạt hình ngắn Iran đầu tiên giành chiến thắng tại lễ trao giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh./.