YouTuber Võ Minh Điền lĩnh án

Võ Minh Điền sử dụng điện thoại di động livestream với nhiều lời thô tục, xúc phạm người khác và thách thức việc gây rối trật tự công cộng. Ngày 20/11, TAND quận Bình Tân (TPHCM) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Minh Điền (38 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) 3 năm 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn qua mạng xã hội giữa Võ Minh Điền và Hà Kim Ngân, nên Ngân nhờ Lâm Duy Bảo Sơn đứng ra giảng hòa hai bên. Bị cáo Võ Minh Điền lĩnh án (Ảnh: Công an cung cấp). Việc giảng hòa bất thành, khoảng 20h30 ngày 17/2/2023, Điền dùng điện thoại di động ngồi trước căn nhà trên đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, phát hình trực tiếp lên nền tảng mạng xã hội (livestream), liên tục xúc phạm và thách thức Sơn đến nhà gặp Điền. Trong lúc Điền livestream, rất nhiều người đến xem. Khi biết Sơn đã đến đầu hẻm 257 đường Bình Thành, Điền lớn tiếng bảo mọi người xung quanh cầm hung khí đuổi đánh Sơn và những người theo cùng. Trước đó, tháng 10/2022, Điền bị Công an TPHCM xử phạt 9 triệu đồng về hành vi sử dụng kênh YouTube "Điền Võ" lăng mạ, phỉ báng người thi hành công vụ.