YouTuber Jenny Huỳnh đỗ đại học top 3 thế giới

Vì thế, giữa năm 2020, khi chuyển sang học tập tại một ngôi trường cấp 3 ở Mỹ, Jenny đã lựa chọn những môn học mình có thế mạnh như Mỹ thuật, Kinh tế vĩ mô… để có cái nhìn tổng quan hơn. Với những môn thế mạnh, Jenny đều đạt điểm A tuyệt đối.

Jenny vừa trúng tuyển vào Đại học Stanford (Mỹ).

Trong quãng thời gian ở Mỹ, Jenny còn thiết kế và in lên áo những bản mẫu do em tự vẽ. Cô bé 16 tuổi khi ấy đã sáng lập một thương hiệu riêng và bán những chiếc áo do mình thiết kế trên các sàn thương mại điện tử.

“Thông qua đó, em phải tự học thêm các kỹ năng phân tích, quản lý tài chính. May mắn, em đang cùng độ tuổi với tệp khách hàng tiềm năng, do đó có thể dễ dàng nắm bắt xu hướng và xây dựng ý tưởng”, Jenny nói. Công việc kinh doanh này cũng được Jenny Huynh duy trì đến thời điểm hiện tại.

Đỗ vào 8 ngôi trường của Mỹ

Yêu thích kinh doanh, Jenny Huỳnh quyết định đăng ký vào ngành này tại các ngôi trường đại học ở Mỹ. Trong bộ hồ sơ gửi đến các trường, em chia sẻ về những dự án mình đã làm và cả hành trình đã trải qua. Tất cả những điều đó khiến em trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

“Em từng là cô bé yêu thích mỹ thuật nên đã vẽ lên những chiếc kẹp giấy rồi bán cho các bạn trong lớp. Điều này khiến em nhận ra bản thân có niềm yêu thích với công việc kinh doanh.

Sau đó, em chuyển qua bán slime và “bén duyên” với YouTube thông qua những video lan tỏa sự sáng tạo. Đến hiện tại, em chủ yếu chia sẻ những câu chuyện đời thường của mình trên YouTube với mong muốn đem lại những điều tích cực đến với mọi người”.