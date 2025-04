Yoo Ah In tái xuất sau scandal chất cấm: Công chúng quá dễ dãi?

Nam diễn viên Yoo Ah In lại trở thành tâm điểm khi tái xuất với bộ phim "The Match", bất chấp những rắc rối pháp lý liên quan đến lạm dụng ma túy. Sự trở lại nhanh chóng với một dự án lớn khiến nhiều người bất ngờ, nhất là khi trước đó, giới phê bình từng nhận định sự nghiệp của anh khó có thể cứu vãn sau bê bối nghiêm trọng.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, "The Match" không chỉ đánh dấu sự trở lại của Yoo Ah In mà còn phản ánh thái độ sẵn sàng đón nhận của ngành điện ảnh Hàn Quốc đối với những nghệ sĩ gây tranh cãi nhưng có thực lực.

Sự việc này đặt ra câu hỏi: Phải chăng công chúng đang quá dễ dãi với các ngôi sao vi phạm pháp luật? Yoo Ah In có thể chỉ cần dựa vào tài năng diễn xuất để lấy lại sự yêu mến, bất chấp quá khứ ồn ào? Thành công của "The Match" là nhờ sức hút cá nhân của anh hay vì bản thân bộ phim đủ tốt? Những tranh luận gay gắt đang nổ ra quanh những vấn đề này.

Tháng 2/2023, Yoo Ah In bị điều tra vì sử dụng các chất cấm, bao gồm propofol và cần sa. Theo cáo trạng, anh đã sử dụng tới 9,6 lít propofol trong 181 lần tại 14 bệnh viện, từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2022. Ngoài ra, anh còn bị cáo buộc mua hơn 1.000 viên thuốc ngủ bằng tên giả và xúi giục người khác sử dụng ma túy.

Bê bối khiến ngành giải trí Hàn Quốc rúng động. Các thương hiệu lớn đồng loạt cắt hợp đồng, các dự án phim có sự góp mặt của Yoo Ah In bị đình chỉ hoặc phải quay lại. Đến tháng 2/2025, tòa tuyên phạt anh một năm tù giam nhưng cho hưởng án treo hai năm, kèm tiền phạt và yêu cầu tham gia chương trình cải tạo bắt buộc. Yoo Ah In cũng từng bị giam giữ trong năm tháng trước đó. Bản án nhẹ hơn so với đề nghị bốn năm tù của công tố viên, sau khi xét đến yếu tố sử dụng thuốc kê đơn với liều lượng vượt mức cho phép.

Vắng bóng một thời gian, Yoo Ah In trở lại mạnh mẽ với "The Match", bộ phim nhanh chóng đạt thành công tại phòng vé. Theo Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, trong tuần đầu công chiếu, phim thu hút hơn 540.000 lượt xem, chiếm 61,7% tổng doanh thu phòng vé và sau đó vượt mốc 700.000 lượt.

"The Match", do Kim Hyung Joo đạo diễn, tái hiện cuộc đối đầu có thật giữa kỳ thủ cờ vây Jo Hoon Hyun (Lee Byung Hun thủ vai) và học trò Lee Chang Ho (Yoo Ah In thủ vai). Dù ban đầu Netflix từ chối phát hành phim vì scandal của Yoo Ah In, tác phẩm vẫn tìm được chỗ đứng ngoài rạp và chứng minh sức hút riêng.

Phản ứng của công chúng trước sự trở lại của Yoo Ah In rất trái chiều. Một bộ phận khán giả ủng hộ anh, cho rằng mọi người xứng đáng có cơ hội thứ hai sau khi đã đối mặt hậu quả và thể hiện sự ăn năn. Với họ, thành tích nghệ thuật nên được tách biệt khỏi sai lầm cá nhân.

Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng bê bối của Yoo Ah In quá nghiêm trọng để dễ dàng bỏ qua. Họ bày tỏ lo ngại rằng ngành giải trí Hàn Quốc – từng nổi tiếng khắt khe với scandal – đang dần nới lỏng tiêu chuẩn. Những ví dụ như Park Yoochun hay Kang Ji Hwan, những ngôi sao mất sự nghiệp hoàn toàn vì scandal, càng làm dấy lên sự hoài nghi.

Bên cạnh đó, sự trở lại của Yoo Ah In diễn ra trong bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc ngày càng ít khoan dung hơn đối với hành vi sai phạm. Các nhà phê bình nhận định anh cần không chỉ dựa vào tài năng mà còn phải chứng minh sự trưởng thành thực sự nếu muốn lấy lại niềm tin từ công chúng.

Trước scandal, Yoo Ah In được đánh giá là một trong những diễn viên xuất sắc nhất Hàn Quốc, nổi bật với các phim "Veteran", "Burning", "The Throne"... Ở tuổi 29, anh trở thành nam diễn viên trẻ nhất đoạt giải Nam chính xuất sắc nhất tại Rồng Xanh – một cột mốc ấn tượng. Anh cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ trên truyền hình qua Six Flying Dragons, Chicago Typewriter...

Một số ngôi sao như Joo Ji Hoon hay Lee Byung Hun từng vực dậy sự nghiệp sau bê bối nhờ tài năng vượt trội. Nhưng trường hợp của Yoo Ah In được cho là phức tạp hơn vì liên quan trực tiếp đến vi phạm pháp luật.