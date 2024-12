Yêu cầu truy xuất triệu hồi hàng nghìn tấn giá đỗ ngâm chất độc gây dị dạng

Liên quan đến vụ 2.900 tấn giá đỗ ngâm hoá chất độc hại, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường đã đề nghị Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk báo cáo cụ thể về hoạt động quản lý an toàn thực phẩm ở địa phương. Văn bản vừa gửi Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (NAFIQPM - Bộ NN-PTNT) nêu rõ, thông qua thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện và khởi tố một số bị can của các cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm/ngoài danh mục được phép sử dụng. Do đó, Cục này đề nghị Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk báo cáo cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc này. Trong đó, thông tin rõ về hoạt động quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) do địa phương thực hiện đối với các cơ sở vi phạm; các biện pháp xử lý; yêu cầu truy xuất triệu hồi và kết quả thực hiện đến nay. Báo cáo gửi phải về Cục này trước ngày 30/12. Bên cạnh đó, cơ quan của Bộ NN&PTNT cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền trong việc điều tra truy xuất, xử lý vi phạm khi có đề nghị phối hợp trong phạm vi, chức năng quản lý. Cơ sở sản xuất giá đỗ Lâm Đạo bị phát hiện ủ giá từ hóa chất độc hại, cung ứng cho cửa hàng Bách Hóa Xanh ở Đắk Lắk. Ảnh: Dân Trí Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến tới người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản trên địa bàn các quy định và biện pháp kiểm soát, ATTP trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực thi các nhiệm vụ đã được phân cấp cho cơ quan quản lý huyện, xã trên địa bàn để kịp thời chấn chỉnh, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ quản lý ATTP theo phân cấp. Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 4 vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can cùng sinh sống tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) gồm Lâm Văn Đạo, Vũ Duy Tư, Nguyễn Văn Quynh, Nguyễn Văn Hảo để điều tra về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm". Theo cơ quan điều tra, sau khi đồng loạt kiểm tra 6 cơ sở sản xuất giá đỗ, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 20.357kg giá đỗ mà nhóm này đã ngâm hoạt chất 6-Benzylaminopurine. Đây là chất kích thích tăng trưởng tế bào, nếu đưa vào cơ thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Đặc biệt, chỉ cần hít hoặc tiếp xúc qua da lâu dài có thể làm thai nhi nhẹ ký, não úng thuỷ và các dị tật bẩm sinh; ăn vào lượng lớn có thể gây tử vong. Đáng chú ý, trong năm 2024, các đối tượng trên đã bán ra thị trường khoảng 2.900 tấn giá đỗ có ngâm hóa chất 6-Benzylaminopurine. Trong đó, có một cơ sở sản xuất còn ký hợp đồng cung ứng giá đỗ cho cửa hàng Bách Hóa Xanh trên địa bàn từ 350-400 kg/ngày. Ngay sau đó, Bách Hóa Xanh phản hồi thông tin, khẳng định đã lập tức thu hồi và ngưng bán toàn bộ hàng của nhà cung cấp này, đồng thời tiến hành kiểm nghiệm lại tất cả sản phẩm giá đỗ đang cung cấp cho chuỗi. Tại cuộc họp tổng kết của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, hôm 26/12, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam nhấn mạnh, công tác quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản ngày càng đặc biệt quan trọng do gắn liền với sức khỏe người dân, đòi hỏi ngày càng cao của thị trường tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Ông cho rằng, vai trò của NAFIQPM cũng cần phải được thể hiện rõ trong từng khâu, từ khi trồng đến lúc thực phẩm lên bàn ăn. "Chúng ta thử đi các chợ ở địa phương xem, nếu gặp người vừa bán thịt vừa bán cá thì ai quản lý chất lượng? Chợ ở xã là công thương, an toàn thực phẩm là ngành nông nghiệp. Đừng đợi có chuyện rồi mới xử lý. Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường cần đề xuất một quy chế phối hợp về an toàn thực phẩm", Thứ trưởng Nam nói.