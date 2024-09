Yêu cầu hai công ty quốc tế không đặt quảng cáo vi phạm pháp luật Việt Nam

Bộ TT&TT yêu cầu công ty RTB (Singapore) và công ty Dailymotion (Pháp) không đặt các quảng cáo của các nhãn hàng tại Việt Nam vào các nội dung vi phạm pháp luật trên các nền tảng xuyên biên giới. Thời gian qua, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (PTTH&TTĐT- Bộ TT&TT), đã tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới để đảm bảo an toàn cho các thương hiệu, nhãn hàng; đồng thời, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ quy định pháp luật cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước khi tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam. Nền tảng xuyên biên giới vi phạm pháp luật Việt Nam. Ảnh chụp màn hình Qua theo dõi, Cục PTTH&TTĐT phát hiện nội dung quảng cáo của một số nhãn hàng như Kem đánh răng P/S, sản phẩm chăm sóc tóc Clear và Tresemmé (thuộc Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam); nước giải khát Coca-Cola (thuộc Công ty Coca-Cola Việt Nam) đã bị đặt vào nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam trên các nền tảng xuyên biên giới như Nguoixxx.com; Dailymxxx.com. Qua tìm hiểu Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử được biết, việc cài đặt các sản phẩm quảng cáo vi phạm pháp luật Việt Nam nêu trên được thực hiện bởi Công ty RTB (Singapore) và Công ty Dailymotion (Pháp). Đây là hành vi vi phạm pháp luật về quảng cáo của Việt Nam và gây ảnh hưởng lớn đến vấn đề sự an toàn thương hiệu và uy tín của các doanh nghiệp sở hữu các nhãn hiệu hàng hóa nêu trên. Trước thực trạng nói trên, PTTH&TTĐT đề nghị Công ty RTB, Công ty Dailymotion, chấm dứt các hành vi vi phạm nêu trên, áp dụng các giải pháp quản lý hiệu quả để đảm bảo không lặp lại các vi phạm tương tự; có trách nhiệm tuân thủ quy định luật pháp Việt Nam khi cung cấp dịch vụ dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam. Có giải pháp để chủ động ngăn chặn, loại bỏ các quảng cáo vi phạm pháp luật Việt Nam khi cài đặt sản phẩm quảng cáo tại Việt Nam; không đặt sản phẩm quảng cáo vào các nội dung vi phạm theo quy định của pháp luật. Thực hiện khuyến nghị của PTTH&TTĐT về việc sử dụng Danh sách nội dung “đã được xác thực” (“White List”) và Danh sách nội dung “xấu, độc” (“Black List”) để đảm bảo an toàn cho các thương hiệu, nhãn hàng tại Việt Nam.