Yêu cầu doanh nghiệp bưu chính chủ động giải pháp bảo vệ thông tin người dùng

Cũng trong chỉ đạo mới gửi tới các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính trên toàn quốc, Bộ KH&CN còn yêu cầu các đơn vị phải bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính; trong đó chú trọng bảo mật thông tin người sử dụng dịch vụ bưu chính theo các quy định có liên quan tại Luật An toàn thông tin mạng 2015, Luật An ninh mạng 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp bưu chính cũng phải rà soát hoạt động của các hệ thống thông tin trong cung ứng dịch vụ bưu chính để đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu của các hệ thống; thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ tại Nghị định 85 ngày 1/7/2016 của Chính phủ.

Đồng thời, chủ động xây dựng các giải pháp để bảo vệ thông tin người sử dụng dịch vụ bưu chính như: Hệ thống thông tin định danh cuộc gọi của nhân viên bưu chính; mã hóa thông tin trên các bưu gửi như họ tên, số điện thoại, địa chỉ, nội dung hàng hóa...

Trước đó, vào ngày 24/3, trong bối cảnh vấn nạn lừa đảo trực tuyến do lộ lọt dữ liệu vẫn đang có xu hướng “nở rộ”, Sở KH&CN Hà Nội cũng đã có văn bản nhắc nhở hơn 400 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông trên địa bàn thành phố về công tác đảm bảo an toàn dữ liệu người sử dụng dịch vụ.