Yêu cầu bắt khẩn cấp 'ảnh đế' trẻ nhất xứ Hàn vì sử dụng ma túy

Trong quá trình điều tra, Yoo Ah In cũng bị nghi ngờ ép một số người sử dụng chất cấm tại Mỹ. Ngoài ra, để che giấu việc sử dụng ma túy, Yoo Ah In được cho là ép đồng bọn bỏ trốn ra nước ngoài, đe dọa đồng phạm và yêu cầu họ rút lại lời khai. Hiện, phía Yoo Ah In chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên.

Yoo Ah In là một trong những diễn viên nổi tiếng xứ kim chi khi đạt được danh hiệu Nam diễn viên xuất sắc. Do vậy, anh được truyền thông xứ Hàn gọi là "ảnh đế trẻ nhất Hàn Quốc". Tài tử 37 tuổi từng ghi dấu ấn trong những bộ phim nổi tiếng như Chuyện tình ở Sungkyunkwan, Tình sử Jang Ok Jung, Bi kịch triều đại…

Sự sụp đổ của tài tử 37 tuổi khiến nhiều khán giả tiếc nuối và là tâm điểm bàn tán của truyền thông xứ kim chi suốt những tháng qua. Trước khi dính bê bối, Ah In được xem là một ngôi sao tài năng, có nhân cách sống đáng ngưỡng mộ, tích cực với các hoạt động thiện nguyện…

Tháng 5 vừa rồi khi bị tòa án triệu tập, Yoo Ah In lộ diện chính thức trước công chúng. Nam diễn viên thừa nhận hiểu những sai lầm mà mình mắc phải và đang tự kiểm điểm. Phía Yoo Ah In khẳng định, anh rất hợp tác trong quá trình điều tra.