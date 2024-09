Yến Tatoo 'Cứ thế rời xa' xin lỗi vì 'phông bạt' tiền ủng hộ lũ lụt

Yến Tatoo lên tiếng xin lỗi vì đã "fake màn hình" số tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt khiến mọi người hiểu nhầm con số lên tới hàng trăm triệu đồng. Sau khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) công bố hàng chục nghìn trang sao kê số tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 vừa qua, nhiều người phải lên tiếng xin lỗi vì con số ủng hộ không như thực tế họ chia sẻ. Trong danh sách ủng hộ của ngày 11/9 có nội dung “Yen tattoo xin chia sẻ với đồng bào vùng lũ” được gửi từ một tài khoản kèm theo số tiền 500.000 đồng. Sau đó, chủ tài khoản này gửi thêm 5 triệu đồng với nội dung tương tự. Nội dung nói trên đã ngay lập tức gây tranh cãi bởi trước đó Yến Tatoo đã chia sẻ ảnh chụp màn hình giao dịch ủng hộ đồng bão bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Sau khi sự việc gây tranh cãi, Yến Tatoo lên tiếng xin lỗi. Nữ ca sĩ thừa nhận đã “fake màn hình”.

Yến Tatoo lên tiếng xin lỗi, giải thích và thừa nhận đã "fake màn hình" giao dịch tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 3. "Trước tiên, Yến cúi đầu xin lỗi vì đã để mọi người phải chịu ảnh hưởng về những chuyện không hay của mình những ngày qua. Yến đã có tổng cộng 3 lần giao dịch chuyển khoản cho UBMTTQVN. Lúc đó là 13h23' ngày 11/9, Yến vừa ngủ trưa dậy, trong đầu nghĩ sẽ ủng hộ 5 triệu đồng thì chuyển khoản nhầm thành 500.000 đồng. Ngay sau đó, Yến chuyển khoản luôn thêm 5 triệu đồng tới UBMTTQVN", Yến Tatoo chia sẻ. Sau đó, cô có nhờ trợ lý ứng tiền trước các show của tháng 11 để có thêm tiền ủng hộ đồng bào khó khăn. Sau khi được ứng tiền, Yến Tatoo chuyển khoản thêm số tiền là 20 triệu đồng tới UBMTTQVN vào ngày 13/9. "Tổng số tiền Yến gửi cho UBMTTQVN là 25,5 triệu đồng. Ngay khi nhận được tiền ứng thì gần như toàn bộ tiền đó mình đã chia đều ủng hộ và gửi gắm các đoàn đi cứu trợ trực tiếp các vùng bị ảnh hưởng lũ mỗi bên một chút. Những việc âm thầm làm, Yến không hề chia sẻ nên mọi người không nhìn thấy. Cái sai của Yến là fake màn hình, mục đích là để người cho Yến ứng tiền biết được là mình có ủng hộ và nếu có xin ứng thêm các bên khác thì cũng sẽ có cơ sở để họ nhìn vào. Yến đã che đi số đầu và con số ghi trên giao dịch không phải là 500 triệu như những gì cư dân mạng đang thi nhau chia sẻ. Đấy hoàn toàn là do người đăng tự thổi phồng lên", Yến Tatoo giải thích. Cô chia sẻ thêm, tổng số tiền mình ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 3 hiện tại là khoảng 40 triệu. Yến Tatoo đã làm hết sức có thể. Tuy nhiên, sự việc vừa qua cũng là một bài học lớn để cô cần nhìn lại và rút kinh nghiệm. Yến Tatoo tên thật là Lê Hải Yến, sinh năm 1996, bắt đầu công việc ca hát bằng các bản cover đăng trên mạng xã hội. Sau đó, cô tham gia một số cuộc thi về âm nhạc như Giọng hát Việt 2015, Giai điệu chung đôi 2018 và phát hành một số sản phẩm âm nhạc như: Cứ thế rời xa, Có ai đi hoài 1 lối, Ái nộ… Theo VietNamNet