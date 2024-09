Yên Bái nỗ lực khắc phục bão số 3, sớm đưa toàn bộ học sinh trở lại trường

Chiều 14/9, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi cùng đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã về thăm, động viên ngành Giáo dục Yên Bái. Là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do bão số 3, Yên Bái đang nỗ lực khắc phục, sớm đưa toàn bộ học sinh trở lại trường học. Chủ động ứng phó, nhiều lực lượng tham gia khắc phục Tại tỉnh Yên Bái, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi và đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên học sinh, giáo viên và các lực lượng đang hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão số 3 của Trường THPT Lý Thường Kiệt, Trường Mầm non Hoa Lan, Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học. Đây là 3 trường học tại địa bàn thành phố Yên Bái chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt bão lũ vừa qua. Thứ trưởng động viên Hiệu trưởng Trường THPT Lý Thường Kiệt Tại cả 3 trường, công tác khắc phục hậu quả đang được tích cực thực hiện với sự tham gia của các lực lượng công an, quân đội, thầy cô giáo, phụ huynh, các em học sinh. Đặc biệt còn ghi nhận cả sự hỗ trợ của nhân dân các địa phương khác với Yên Bái. Tại Trường Mầm non Hoa Lan, một nhóm người dân tỉnh Vĩnh Phúc đã mang theo đầy đủ thiết bị để hỗ trợ nhà trường dọn dẹp sau lũ. Đến thời điểm chiều ngày 14/9 Trường Mầm non Hoa Lan đã cơ bản hoàn tất việc dọn dẹp để sẵn sàng đón trẻ mầm non trở lại trường vào ngày 16/9. Những ngày xảy ra lũ lụt tại thành phố Yên Bái cũng cho thấy nỗ lực chủ động ứng phó của nhiều trường học. Tại Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, ngay trong đêm lũ bắt đầu tràn về, các thầy cô giáo đã được huy động để vận chuyển bàn ghế, trang thiết bị, hồ sơ sổ sách lên tầng cao. Nhờ sự chủ động này mà mặc dù lũ ngập gần hết tầng 1 song những thiệt hại đã được giảm thiểu đáng kể. Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi trò chuyện với Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lan Thứ trưởng cảm ơn những người dân từ Vĩnh Phúc lên hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tại Trường Mầm non Hoa Lan Hiện nay, công tác dọn dẹp, khắc phục sau bão đã và đang được lực lượng cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Yên Bái và giáo viên, phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học triển khai nhanh chóng, tích cực. Nhà trường cũng đã sẵn sàng để đón học sinh trở lại học tập từ đầu tuần sau. Với khối lượng bùn đất quá lớn, tại Trường THPT Lý Thường Kiệt, công tác dọn dẹp, khắc phục vẫn còn nhiều việc phải làm, song nhà trường cũng đang nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ các lực lượng chức năng, sự tham gia của giáo viên, học sinh, phụ huynh để trong thời gian sớm nhất đưa hoạt động dạy học trở lại bình thường. Ngày 18/9 toàn bộ học sinh Yên Bái trở lại trường Cơn bão số 3 gây ra mưa lớn, ngập úng, sạt lở đất, ảnh hưởng lớn đến các cơ sở giáo dục, gia đình cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Theo thông tin của Sở GDĐT Yên Bái, có 2 giáo viên, 8 học sinh của tỉnh Yên Bái thiệt mạng, 2 học sinh bị thương do mưa bão. Thứ trưởng kiểm tra hồ sơ, sổ sách đã được thầy cô giáo Trưởng Tiểu học Nguyễn Thái Học bảo quản an toàn sau lũ Có 28 cơ sở giáo dục bị ngập lụt, đến thời điểm này các trường đã dọn dẹp, khắc phục xong; 37 cơ sở giáo dục bị sạt lở. Bên cạnh đó, còn một số trường, điểm trường bị sạt lở đất với khối lượng ít, các trường đã chủ động huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để khắc phục. Thiệt hại về cơ sở vật chất, thiết bị dạy - học, sách vở ước tính ban đầu khoảng 45 tỷ đồng. Số học sinh bị mất/hỏng sách giáo khoa, đồ dùng học tập ước khoảng 22.787, trong đó khối phòng GDĐT là 19.193, khối THPT là 3.594. Dự kiến kinh phí khoảng 11,5 tỷ đồng. Trao đổi về công tác khắc phục hậu quả bão số 3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Vũ Thị Hiền Hạnh cho biết: Ngay sau khi nước rút tỉnh Yên Bái đã huy động tối đa lực lượng trên địa bàn tỉnh và lực lượng hỗ trợ với số lượng khoảng 104.000 người để khắc phục bão lũ. Những địa phương ảnh hưởng nhẹ hơn sẽ được huy động lực lượng hỗ trợ khắc phục ở những địa bàn ảnh hưởng nặng. Thứ trưởng cảm ơn các chiến sĩ cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Yên Bái đang hỗ trợ tại Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học Đến thời điểm này, đa số các trường bị ngập lụt đã huy động, phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành để dọn dẹp vệ sinh, về cơ bản đã sạch sẽ. Tuy nhiên việc dọn dẹp, vệ sinh ở một số trường thuộc thành phố Yên Bái gặp nhiều khó khăn do mất điện, thiếu nguồn nước, thiếu các thiết bị chuyên dụng. Nhiều trường bị sạt taluy, sụt lún công trình, sạt lở tường rào chưa được khắc phục, hiện các trường đã báo cáo chính quyền, các cấp quản lý để đánh giá và có phương án xử lý. Tính đến sáng ngày 13/9, toàn tỉnh Yên Bái có 152/442 trường từ mầm non đến phổ thông tổ chức đón học sinh đến trường và tổ chức các hoạt động giáo dục, đạt 35%. Phó Chủ tịch tỉnh Yên Bái Vũ Thị Hiền Hạnh thông tin: Cố gắng ngày 16/9 sẽ đưa học sinh đi học để đảm bảo thời gian năm học. Trường nào rất nặng dự kiến sẽ cho học sinh đi học từ ngày 18/9. Thời điểm cần sát cánh với các Sở GDĐT Chia sẻ với những thiệt hại, tổn thất nặng nề của tỉnh Yên Bái, của ngành Giáo dục Yên Bái, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người thân thiệt mạng do mưa lũ, đặc biệt là gia đình học sinh, giáo viên. Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi trao hỗ trợ cho ngành Giáo dục tỉnh Yên Bái Thứ trưởng chia sẻ, lãnh đạo Bộ GDĐT xác định đây là thời điểm cần đến với các địa phương, sát cánh với các Sở GDĐT để động viên, chia sẻ, đồng thời cũng để gửi lời cảm ơn tới chính quyền địa phương về những quan tâm, hỗ trợ đối với ngành Giáo dục, các trường học. Đánh giá cao sự chủ động, khoa học, bài bản của tỉnh Yên Bái, của các trường học trong việc chủ động ứng phó để giảm thiểu thiệt hại và việc huy động được nhiều lực lượng cùng tham gia để dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão, Thứ trưởng mong muốn, các trường học sẽ ổn định sớm nhất để đưa học sinh trở lại học bình thường trong điều kiện đảm bảo an toàn. Thứ trưởng cũng lưu ý với ngành Giáo dục địa phương về việc tập trung ổn định tinh thần, tư tưởng cho học sinh, giáo viên, phụ huynh; về việc tổng hợp thiệt hại đầy đủ, chính xác để có các đề nghị giải pháp khắc phục. Tại Yên Bái, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi đã tới thăm hỏi chồng của cô giáo mầm non thiệt mạng trong mưa lũ đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Yên Bái Đối với vấn đề đảm bảo kế hoạch thời gian năm học, Thứ trưởng giao các đơn vị thuộc Bộ GDĐT nắm bắt tình hình thực tế của các địa phương để có hướng dẫn, hỗ trợ, đảm bảo chương trình, kế hoạch và chất lượng giáo dục. Trong bối cảnh thiên tai có nhiều diễn biến phức tạp, theo Thứ trưởng, xa hơn cần tăng cường hơn nữa giáo dục phòng chống thiên tai, tích hợp vào các môn học để học sinh, giáo viên nâng cao khả năng ứng phó. Dịp này, Bộ GDĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã trao hỗ trợ cho ngành Giáo dục tỉnh Yên Bái số tiền 1 tỷ đồng. Hỗ trợ cho gia đình giáo viên thiệt mạng mỗi trường hợp 30 triệu đồng, học sinh thiệt mạng mỗi trường hợp 10 triệu đồng, học sinh bị thương 2 triệu đồng, giáo viên bị thương 5 triệu đồng. Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Cổng ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cũng đã có những hỗ trợ cho ngành Giáo dục Yên Bái.