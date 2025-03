Yahoo: Ba mươi năm ‘tiếc nuối’ và hành trình trở lại

Sau 30 năm đầy thăng trầm, Yahoo đang tìm cách trở lại, tập trung vào những gì tốt nhất của mình dưới sự dẫn dắt mới và trong bối cảnh AI khiến toàn lĩnh vực công nghệ không ngừng thay đổi.

Cơ hội vàng trôi qua tay

Yahoo bắt đầu từ một dự án cá nhân của hai sinh viên tốt nghiệp tại Đại học Stanford, ban đầu được gọi là "Jerry and David's Guide to the World Wide Web". Đến năm 1995, công ty được chính thức hóa và đổi tên thành Yahoo, viết tắt cho "Yet Another Hierarchical Officious Oracle".

Trong những năm đầu, Yahoo nổi bật với mô hình thư mục web do con người biên tập, khác với các công cụ tìm kiếm dựa trên chỉ mục tự động. Đến năm 2000, Yahoo đạt giá trị đỉnh điểm 125 tỷ USD, cung cấp nhiều dịch vụ như email, tin tức, và quảng cáo.