Y Quynh Bđăp – Kẻ đứng sau vụ khủng bố 11/6/2023

Theo các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Đắk Lắk, Hwuen Êban, một trong những kẻ cầm đầu vụ khủng bố đã khai nhận, từ năm 2018, Y Quynh đã liên lạc với Hwuen, chỉ đạo tuyên truyền, lôi kéo, tuyển mộ lực lượng, chuẩn bị cho việc tiến hành khủng bố.

Y Quynh đã nhắn tin cho Y Ba Bya, một đối tượng tham gia vụ tấn công khủng bố. Hình ảnh về lực lượng khủng bố tập trung trong chòi rẫy được Y Ba Bya gửi cho Y Quynh trước ngày tấn công.

Năm 2018, Y Quynh vượt biên trái phép sang Thái Lan. Tại đây, đối tượng này thành lập Nhóm Người Thượng vì Công lý, tuyên truyền, móc nối, tuyển mộ lực lượng ở trong nước và kích động, chỉ đạo các đối tượng tiến hành vụ tấn công khủng bố 11/6/2023.

“Y Quynh nói quay video hoặc là chụp ảnh gửi cho Y Quynh. Quay anh em trong chòi rẫy tập hợp. Quynh nói quay để gửi cho quốc tế biết”, Y Ba Bya, đối tượng tham gia vụ tấn công khủng bố 11/6/2023, khai nhận.

“Y Quynh đã chỉ đạo, xúi giục, chọn những trụ sở cơ quan nhà nước có ít người để dễ thực hiện, đồng thời chỉ đạo phải quay video diễn biến cuộc tấn công khủng bố, phá hoại, giết cán bộ gửi cho Y Quynh để tuyên truyền cho cộng đồng quốc tế biết can thiệp”, Thượng tá Võ Văn Thể Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho hay.