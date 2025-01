Ý nghĩa phong thủy đặc biệt của cây hồng môn? Những con giáp mệnh này trồng cây hồng môn là vượng phát

Hồng môn được thấy rất nhiều tại phòng khách của các gia đình hay trên bàn làm việc với màu sắc đỏ tươi, thể hiện lòng hiếu khách của chủ nhà. Vậy ý nghĩa trong phong thủy của cây hồng môn là gì? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây. Ý nghĩa trong phong thủy của cây hồng môn Cây hồng môn là một loại cây thân thảo, có kích thước nhỏ và thường mọc thành bụi với thân ngắn. Lá cây có màu xanh đậm, hình trái tim, dài từ 18cm đến 30cm và màu sắc của lá non sẽ nhạt dần khi cây trưởng thành. Cuống lá dài khoảng 30cm - 40cm, có hình dạng ống trụ. Cây hồng môn có tuổi thọ khá cao so với các loại cây cảnh khác. Trong phong thủy, cây này được xem là biểu tượng mang lại may mắn, tài lộc và thịnh vượng cho gia chủ. Tên gọi của cây hồng môn được ghép từ hai từ "hồng" và "môn". "Hồng" trong tiếng Trung có nghĩa là màu đỏ, tượng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc, còn "môn" ám chỉ cánh cửa, điều rất quan trọng trong văn hóa xưa. Cây hồng môn ra hoa quanh năm, hoa của cây mọc thành cụm dài và đính trên mo hoa. Mo hoa thường có màu hồng, đỏ và có hình trái tim. Vì vậy, hồng môn mang ý nghĩa là cánh cửa mở ra những điều may mắn và hạnh phúc. Hình dạng lá hồng môn giống trái tim và có màu xanh đậm, biểu trưng cho tình yêu vĩnh cửu và chân thành. Đối với những người kinh doanh, việc đặt một chậu cây hồng môn trên bàn làm việc hoặc tại quầy lễ tân công ty không chỉ có tác dụng trang trí mà còn mang ý nghĩa mang đến may mắn, thuận lợi và tài lộc. Ngoài ra, hoa hồng môn có hình dáng trái tim, dù là màu sắc gì đi nữa, cũng là biểu tượng của tình yêu bền vững. Ở một số nơi, hoa hồng môn còn là biểu trưng cho sự hiếu khách. Cây hồng môn hợp với gia chủ tuổi mệnh gì? Dựa vào màu sắc của hoa và Ngũ hành, cây hồng môn được chia thành 2 loại chính. Hoa hồng môn có màu đỏ, hồng và cam thuộc hành Hỏa, trong khi hoa hồng môn màu trắng thuộc hành Kim. Sự phân chia này không chỉ dựa vào màu sắc mà còn phù hợp với các nguyên lý trong Ngũ hành. Đối với những người đang kinh doanh, nên đặt một chậu hồng môn nơi bàn làm việc của mình hoặc quầy lễ tân của công ty. Theo Ngũ hành tương sinh, người có mệnh Hỏa và mệnh Thổ sẽ hợp với hoa hồng môn màu đỏ, hồng và cam, vì màu sắc của hoa thuộc hành Hỏa có thể hỗ trợ và mang lại may mắn cho những người này. Những người mệnh Kim và người mệnh Thủy sẽ hợp với hoa hồng môn màu trắng: Công dụng của cây hồng môn? Ngoài ý nghĩa phong thủy, cây hồng môn còn là một loại cây cảnh giúp điều hòa không khí hiệu quả. Bên cạnh việc hấp thụ CO2 và cung cấp O2, cây hồng môn còn có khả năng thanh lọc các chất độc hại như formaldehyde, xylene, toluene và ammoniac trong không khí. Việc đặt cây hồng môn trong không gian làm việc không chỉ giúp không gian trở nên xanh mát hơn mà còn giúp giảm căng thẳng cho người làm việc. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo. Theo GĐXH