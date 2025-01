Trong rất nhiều loại hoa giấy hiện có, hoa giấy Thái Lan tạo nên cơn sốt và được nhiều người săn lùng vì hoa rất bền và có ý nghĩa phong thủy đặc biệt. Loại hoa có nguồn gốc Thái Lan này tạo nên cơn sốt tại thị trường Việt Nam trong những năm gần đây. Hoa giấy Thái Lan có đặc điểm nổi trội như: Nhiều bông, hoa bền và đẹp; khả năng sinh trưởng, phát triển mạnh hơn các loài hoa giấy khác. Hoa có màu đỏ, trắng đan xen rất bắt mắt. Cánh hoa mỏng, lúc mới mọc thì khum lại, khi nở lại xòe ra rất rực rỡ, sắc nét. Một đặc điểm nữa khiến hoa giấy Thái Lan được nhiều người yêu thích là hoa nở quanh năm, màu sắc rực rỡ, lâu tàn; bông hoa chắc, ít bị rụng khi trời mưa gió. Thân cây hoa giấy Thái Lan khá mềm. Người trồng có thể uốn tạo dáng bon-sai, làm cây leo giàn trên vòm cổng, ban công hay hàng rào.

Hoa giấy Thái Lan được nhiều người yêu thích vì nở quanh năm, màu sắc rực rỡ, lâu tàn. (Ảnh: Jardineriaon) Cách nhận biết hoa giấy Thái Lan Về màu sắc: Trong các loại hoa giấy có màu đỏ, hoa giấy Thái Lan có màu đỏ đậm hơn hoa giấy giấy truyền thồng. Những bống màu trắng có các đường gân màu đỏ nhạt mà còn hoa giấy truyền thông không có. Các màu sắc khác như cam, vàng... thì không có nhiều khác biệt. Về lá: Hoa giấy Thái Lan có lá nhỏ hơn, đường gân rõ ràng hơn, lá quăn hơn hoa giấy truyền thống. Về cành: Nếu cùng thời gian sinh trưởng, cành hoa giấy Thái Lan nhỏ hơn cành hoa giấy truyền thống, cũng cong và mềm mại hơn. Ý nghĩa phong thuỷ của hoa giấy Thái Lan Hoa giấy Thái Lan thường mọc từng chùm nhỏ, sát vào nhau, được coi là biểu tượng của tình cảm gia đình bền chặt, khăng khít, hoặc sự "sum suê" của tài lộc. Do vậy, nhiều người trồng loại hoa này với mong muốn tăng kết nối gia đình, có nhiều may mắn, tài lộc. Cây hoa giấy Thái Lan có sức sống mãnh liệt nên cũng được nhiều người coi là biểu tượng của khát khao sống và sự vươn lên mạnh mẽ. Ngoài ý nghĩa phong thuỷ, hoa giấy Thái Lan phát triển tốt nên được nhiều người trồng để lấy bóng mát, tạo không khí trong lành hoặc tạo dáng bon-sai để trang trí nhà cửa. Hoa giấy Thái Lan có sức sống tốt, ra hoa quanh năm. (Ảnh: jardineriaon). Cách trồng hoa giấy Thái Lan Cách trồng hoa giấy Thái Lan tương đối đơn giản nhưng lại có nhiều điểm khác biệt so với trồng hoa giấy truyền thống. Với hoa giấy truyền thống, bạn phải cắt nước thì cây mới ra hoa, còn hoa giấy Thái Lan lại cần được cung cấp đủ chất dinh dưỡng mới đủ khoẻ để ra hoa. Khi hết đợt hoa, bạn cần cắt đầu cành để cây ra đợt hoa khác nhiều hơn. Khi trời nắng nóng, cần thường xuyên tưới nước cho cây với lượng vừa đủ, cây hoa giấy không cần nhiều nước. Cách chăm sóc hoa giấy Thái Lan khác với cách chăm sóc hoa giấy truyền thông. (Ảnh: Wikipedia). Giống như các loại hoa giấy khác, hoa giấy Thái Lan cũng là loại cây ưa nắng. Do đó, bạn nên trồng cây ở chỗ có nhiều ánh sáng để cây cho nhiều hoa. Để kéo dài thời gian nở hoa của cây, nên bón phân 4 tháng một lần. Tuy nhiên, bạn không nên dùng phân có độ đạm cao mà tốt nhất là dùng phân hữu cơ. Theo VTC News