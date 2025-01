Ý nghĩa phong thủy của hoa giấy Mỹ

Hoa giấy Mỹ tên khoa học là Bougainvillea brasiliensis Rauesch, có nguồn gốc xuất xứ từ châu Mỹ. Do xuất phát từ khu vực khí hậu nhiệt đới nên cây hoa giấy Mỹ có thể nhanh chóng sinh trưởng và phát triển trong điều kiện khí hậu Việt Nam.

Một vài năm trở lại đây, cây hoa giấy Mỹ được rất nhiều người yêu thích bởi sai hoa, màu sắc đẹp và khả năng thích ứng nhanh với thời tiết.

Thân: Có nhiều dạng khác nhau như thân gỗ to, thân gỗ có gai, dây leo dạng gỗ. Cây có chiều cao từ 1m – 12m. Hoa giấy Mỹ vừa có thể trồng giàn leo, trồng thành bụi hay trồng thành bonsai. Khi chơi cây bonsai, người ta thường chơi những cây có thân gốc to và uốn tỉa những dáng thế đẹp nhiều ý nghĩa. So với các loại hoa giấy khác, hoa giấy Mỹ có cành nhánh khá to mập, cứng cáp và thường vươn ngắn rồi cho hoa. Do đó, hoa giấy Mỹ thường được trồng thành bụi trước nhà hơn là trồng thành giàn leo.

Lá: các lá đơn mọc so le, có hình trái xoan, thuôn dài ở đỉnh và nhọn ở gốc. Lá cây hoa giấy Mỹ mọc quanh năm và rụng khi trời trở lạnh.