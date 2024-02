Xuyên Tết xử lý 'ma men', phát hiện lái xe dính cồn gấp 3,2 lần kịch khung

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an trong việc xử lý vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái trực 100% quân số, "xuyên đêm, xuyên Tết" để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, chiều 12/2 (tức mùng 3 Tết), Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Văn Yên tổ chức xử lý tình trạng tài xế vi phạm nồng độ cồn trên đường tỉnh lộ 175, đoạn đối diện trụ sở Công an xã An Thịnh (huyện Văn Yên).

Thời gian làm việc của tổ công tác từ 14h đến 16h cùng ngày.

Lúc 14h17, tổ công tác dừng xe máy mang BKS 21E1-258.xx do anh B.V.N. (SN 1989, ở xã An Thịnh, huyện Văn Yên) điều khiển. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện anh N. vi phạm nồng độ cồn ở mức "rất khủng" 1,289mg/lít khí thở. Đây là mức vi phạm cao gấp 3,2 lần mức vi phạm kịch khung về nồng độ cồn (0,4mg/lít khí thở).

Trình bày với tổ công tác, anh N. cho biết, do hôm nay mùng 3 Tết ăn cơm cùng gia đình nên đã sử dụng rượu bia. Với vi phạm này, anh N. sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng.