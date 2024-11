Xuyên đêm vây bắt "quái xế" ở Hà Nội

Nhằm xử lý tình trạng thanh, thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách đánh võng, gây rối an ninh trật tự, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội xuyên đêm tuần tra, vây bắt hàng chục "quái xế". Những ngày qua, dư luận xôn xao về vụ nhóm "quái xế" tông chết cô gái dừng đèn đỏ ở Hà Nội. Đáng nói, đa số trong các "quái xế" bị cảnh sát tạm giữ có độ tuổi 16-17, chưa đủ điều kiện cầm lái xe máy dung tích trên 50cm³. Nhằm xử lý dứt điểm tình trạng thanh, thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách đánh võng gây rối an ninh trật tự, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã lập các tổ công tác xuyên đêm tuần tra, xử lý tình trạng nêu trên. Cảnh sát giao thông dùng mô tô phân khối lớn để tuần tra, xử lý "quái xế" trong đêm 9, rạng sáng 10/11 (Ảnh: Trần Thanh). Ghi nhận của phóng viên, đêm mùng 9, rạng sáng 10/11 tại địa bàn quận Hoàn Kiếm, Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Công an Hà Nội lập tổ công tác tuần tra xuyên đêm, xử lý các "quái xế" trên các tuyến giao thông trọng điểm gồm: Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hàng Bài... Trong đêm, nhiều trường hợp vi phạm đã bị đội cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội xử lý. "Hôm nay em chở bạn gái đi chơi, do chủ quan và cũng không muốn đội mũ bảo hiểm nên em trót vi phạm. Em biết hành vi của mình là sai", Đ.Đ.A. (18 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) nói khi bị lực lượng chức năng phát hiện điều khiển xe máy phóng nhanh trên đường Trần Nhật Duật, cả 2 người trên xe máy đều không đội mũ bảo hiểm. Em Đ.Đ.A. chở theo bạn gái, cả 2 không đội mũ bảo hiểm bị cảnh sát xử lý (Ảnh: Trần Thanh). Đáng nói, khi bị tổ công tác kiểm tra giấy tờ, lập biên bản vi phạm, em A. cho biết bản thân chưa có giấy phép lái xe. Chiếc xe máy nam thanh niên này điều khiển là mượn của bố để đưa bạn gái đi chơi. Cảnh sát sau đó cũng đã thông báo cho người nhà em A. tới để làm việc. Tại trụ sở Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, anh Đào Văn Đ. (45 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, bố đẻ em Đ.Đ.A.) cho biết, anh nhận thức được việc để con trai điều khiển xe máy khi chưa có giấy phép lái xe là sai, và xin rút kinh nghiệm. "Ở độ tuổi này các cháu rất ương bướng, tôi cũng đã bảo với cháu nhiều lần rằng không được điều khiển xe máy ra đường khi chưa có bằng lái, nhưng đâu lại vào đấy. Tôi đang cho cháu học thi bằng lái xe để phục vụ nhu cầu đi lại. Tôi cũng rất lo lắng nếu cháu ra ngoài xã hội mà đua đòi, hư hỏng thì chỉ làm khổ bố mẹ", anh Đ. chia sẻ. Tổ công tác Đội cảnh sát giao thông số 1 phát hiện một trường hợp nam thanh niên điều khiển xe máy phóng nhanh, không đội mũ trên đường Hai Bà Trưng hướng ra Lê Duẩn, nên áp sát, dừng xe (Ảnh: Trần Thanh). Thiếu tá Nguyễn Hoàng Ninh, Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 cho biết, nhằm xử lý tình trạng "quái xế" lạng lách, đánh võng, đơn vị đã chủ động nắm tình hình địa bàn, đặc biệt là các tuyến đường chính thường xuyên xảy ra tình hình mất an ninh trật tự, rồi lên phương án phòng ngừa và xử lý. "Các ca tuần tra, xử lý sẽ thường vào buổi đêm muộn và rạng sáng, chúng tôi tập trung tuần tra, xử lý tại các tuyến đường trọng điểm, nơi các thanh, thiếu niên thường xuyên tụ tập. Đơn vị cũng tổ chức tuyên truyền cho các phụ huynh học sinh trên địa bàn, về việc không giao phương tiện cho con em chưa đủ điều kiện sử dụng", Thiếu tá Ninh nói. Hai trường hợp điều khiển xe máy vi phạm giao thông trong đêm 9/11 bị cảnh sát giao thông xử lý (Ảnh: Trần Thanh). Trước đó, trong đêm 8, rạng sáng 9/11, Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm tuần tra, xử lý tình trạng thanh, thiếu niên lạng lách, đánh võng, vi phạm luật giao thông. Đáng chú ý, phần lớn số thanh thiếu niên bị xử lý trong độ tuổi học sinh nhưng đã được cha, mẹ giao mô tô cho điều khiển. Nhà chức trách cho biết, kế hoạch cảnh sát giao thông phối hợp với công an quận, huyện, thị xã phòng chống đua xe trái phép sẽ được triển khai thường xuyên, liên tục, đặc biệt trong các tối cuối tuần và ngày lễ Tết.