Xuyên đêm đấu giá 54 thửa đất huyện Quốc Oai

Sau 12 vòng đấu giá, 54 thửa đất tại thôn Sơn Trung (xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) đã được đấu thành công với giá trúng cao nhất là 54,48 triệu đồng/m2 và thấp nhất 44,48 triệu đồng/m2. Trải qua gần 20 tiếng với 12 vòng, cuộc đấu giá 54 thửa đất ở thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai đã kết thúc vào 1h30 sáng nay. Trước đó, ngày 13/10, huyện Quốc Oai phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh số 5 Quốc gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 54 thửa đất ở tại thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn. Các thửa đất được đem ra đấu giá có diện tích từ 92,5-113,9m2. Tổng diện tích 54 thửa đất đấu giá là 5.160,6m2. Giá khởi điểm của vòng đấu số 1 là 12,48 triệu đồng/m2. Đây là mức giá được xác định theo quy định và những hướng dẫn thi hành Luật Đất đai mới. Theo đó, giá đấu được xác định theo bảng giá đất tại xã Yên Sơn (hơn 5,3 triệu/m2) nhân với hệ số điều chỉnh giá đất do thành phố ban hành tại khu vực là 2,35. Tuy nhiên, mức giá khá thấp so với giá giao dịch trên thị trường vào thời điểm này khoảng 35-45 triệu đồng/m2. UBND huyện Quốc Oai và đơn vị tổ chức đấu giá đã thống nhất thực hiện cuộc đấu theo phương pháp bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng và tối thiểu qua 5 vòng đấu bắt buộc. Bước giá chung cho các thửa đất là 2 triệu đồng/m2. Cuộc đấu này đã thu hút 296 khách hàng với hơn 1.000 hồ sơ tham gia. Phiên đấu giá đã kết thúc vào 1h30 sáng nay (14/10), mức giá trúng cao nhất là 54 triệu đồng/m2, cao hơn khoảng 30% so với giá thị trường. Theo đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai, phiên đấu giá diễn ra bảo đảm công khai, khách quan, minh bạch, nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi của các bên tham gia. Giá đất được khách hàng đấu trúng phản ánh đúng giá trị thực, phù hợp thị trường bất động sản ở địa bàn huyện Quốc Oai đang giao dịch. Trần Hoàng