Xung đột Nga-Ukraine: Viễn cảnh hòa bình không còn xa

Trả lời phỏng vấn Báo Thế giới & Việt Nam về xung đột Nga-Ukraine, Đại sứ Tôn Sinh Thành, Giảng viên cao cấp về đàm phán quốc tế tại Học viện Ngoại giao, đã chia sẻ nhận định về đàm phán hiện nay, quan hệ giữa Nga và phương Tây thời gian tới, cùng tác động của xung đột tới châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương.

Xung đột Nga-Ukraine để lại nhiều hệ quả nghiêm trọng tới các bên liên quan nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung. (Nguồn: Reuters)

Thực địa quyết định đàm phán

Gần đây, đàm phán Nga-Ukraine đã có tiến triển nhất định, với giao tranh trên thực địa ít nhiều hạ nhiệt. Liệu xung đột Nga-Ukraine sẽ sớm kết thúc? Xin Đại sứ, nêu một vài kịch bản cho đàm phán hiện nay?

Tôi cho rằng đã có những dấu hiệu tích cực về một giải pháp chính tri cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Thực tế, ngay từ đầu hai bên đã để ngỏ khả năng giải quyết bằng một giải pháp chính trị. Chỉ 4 ngày sau khi xung đột nổ ra ngày 24/2, hai bên đã bắt đầu gặp nhau để đàm phán.

Tuy nhiên, trong các vòng đàm phán đầu tiên cuối tháng 2 đầu tháng 3, ngoại trừ thỏa thuận mở hành lang nhân đạo, hai bên đã không đạt kết quả gì, chủ yếu do Nga đưa ra các đòi hỏi rất cao như Ukraine phải: (i) công nhận Crimea thuộc Nga và công nhận Lugansk và Donetsk là lãnh thổ độc lập; (ii) Ukraine phi phát xít hóa và phi quân sự hóa; và (iii) không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ukraine cho rằng đây là “tối hậu thư” buộc họ “đầu hàng” nên không thể chấp nhận.

Hai bên giữ lập trường cứng rắn ban đầu là do tương quan về lực lượng trên thực địa: Nga cho rằng họ đang ở thế áp đảo nên không có bất cứ sự nhượng bộ nào. Trong khi đó, Ukraine nghĩ họ đang ở “thế mạnh” vì đã gây cho Nga những tổn thất nặng nề và bị “ghìm chân” khi chưa chiếm được thành phố nào của Ukraine.

Các vòng đàm phán gần đây xuất hiện dấu hiệu tích cực do tác động trực tiếp của cục diện trên thực địa đã thay đổi khi hai bên đã đi vào thế giằng co. Nga chưa thể chiếm ưu thế tuyệt đối trên thực địa trong thời gian ngắn, song nền kinh tế đang đối mặt khó khăn do các lệnh trừng phạt, cấm vận mạnh chưa từng có của phương Tây.

Mới đây, Nga tuyên bố đã đạt mục tiêu quân sự đề ra cho giai đoạn 1 và sẽ giảm mạnh các hoạt động quân sự tại khu vực Kiev và Chernihiv, chuyển trọng tâm vào giải phóng Donbass. Nhiều khả năng Nga không muốn kéo dài xung đột và tránh bị sa lầy tại Ukraine.

Trong khi đó, Ukraine cũng đã chịu nhiều tổn thất và không muốn kéo dài xung đột. Cục diện này đã khiến hai bên đều thấy khó có thể dùng biện pháp quân sự để áp đặt điều kiện cho bên kia và buộc phải đi vào đàm phán nghiêm túc hơn.

Tại vòng đàm phán gần đây nhất diễn ra ngày 29-30/3 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Nga đã phải hạ thấp muc tiêu ban đầu.

Mới đây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói yêu cầu cao nhất của Nga là Ukraine phải trung lập, không có vũ khí hạt nhân và không gia nhập NATO.

Tuy nhiên, ông không còn nhắc tới yêu cầu phi quân sự hóa, phi phát xít hóa Ukraine và bảo vệ tiếng Nga như ban đầu. Phía Nga cũng không phản đối Ukraine gia nhập EU.

Trong khi đó, phía Ukraine đã đưa ra kế hoạch hòa bình 15 điểm, trong đó Ukraine có nhượng bộ đáng kể như chấp nhận quy chế trung lập và không gia nhập NATO.

Cam kết này sẽ được ghi trong hiến pháp Ukraine, với điều kiện an ninh của Ukraine phải được bảo đảm bằng một hiệp định quốc tế, theo đó các nước bảo trợ như Mỹ, Anh, Canada và Pháp, Đức, Trung Quốc, Italy, Ba Lan, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được quyền hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong trường hợp bị tấn công quân sự.