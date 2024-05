Xung đột Hamas-Israel: Mỹ lần đầu tiên tạm dừng chuyển vũ khí cho Israel

Các nguồn thạo tin cho biết lô hàng nói trên không liên quan đến hoạt động của Israel ở Rafah và không ảnh hưởng đến các chuyến hàng khác.

Khi được hỏi về lô hàng bị tạm dừng, người phát ngôn của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ đã nhấn mạnh tới việc Washington hỗ trợ an ninh liên tục cho Israel. Theo đó, Mỹ đã hỗ trợ an ninh trị giá hàng tỷ USD cho Israel kể từ khi xảy ra xung đột Hamas-Israel leo thang và bổ sung viện trợ khẩn cấp lớn nhất từ trước đến nay cho Israel.