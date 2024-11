Xúc động lá đơn xin nhập ngũ của chàng trai mồ côi cả cha lẫn mẹ ở Nghệ An

Mặc dù thuộc diện được tạm hoãn nhập ngũ nhưng chàng trai mồ côi cả cha lẫn mẹ ở Nghệ An đã viết đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự. Căn nhà nhỏ của gia đình em Trần Phúc Trung (SN 2006) nằm ở cuối xóm Làng Nghè, xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Thấy em làm đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, bà con lối xóm rất phấn khởi, tin tưởng vào ý chí, nguyện vọng, sự nỗ lực của chàng trai mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ. Bố mẹ mất sớm, Trung trải qua tuổi thơ thiệt thòi. Ảnh: Việt Hòa Tuổi thơ của Trung trải qua biết bao thiệt thòi khi năm em 5 tuổi, bà Trần Thị Lương (SN 1962, mẹ ruột của Trung) mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Kể từ đó, người cha Trần Phúc Vân (SN 1962) một mình lam lũ làm thuê làm mướn khắp nơi, xoay xở đủ đường để nuôi 5 con ăn học (trước Trung có 4 chị gái – PV). Năm 2012, ông Vân bén duyên với bà Lý Thị Trinh (SN 1972, trú cùng địa phương), sau đó có thêm một con gái. Hai vợ chồng vay mượn khắp nơi dựng được căn nhà cấp 4. Nỗi đau một lần nữa ập xuống gia đình vào năm Trung 8 tuổi. Ông Vân mất đột ngột sau một tai nạn. Lúc đó, 4 người chị của Trung đã lấy chồng. Trung sống với mẹ kế và em gái. Mấy mẹ con nương tựa vào nhau, cùng vượt qua những năm tháng vất vả. “Tháng 7/2015, em được gửi vào làng trẻ em SOS ở Vinh để được nuôi dưỡng và học tập (lúc này Trung mới vào lớp 4 – PV). Tại đây, em được các mẹ, các chú chăm sóc, bảo ban, em cũng đã rèn luyện được tính tự giác, tự lập và kỷ luật”, Trung tâm sự. Tốt nghiệp THPT sau gần 10 năm sống ở khu lưu xá làng trẻ SOS Vinh, mặc dù đạt số điểm khá cao nhưng Trung không đăng ký xét tuyển đại học – cao đẳng mà quyết định trở về quê. Sau đó, Trung có một khoảng thời gian làm công nhân tại Bắc Ninh, rồi học cơ khí ở quê và phụ giúp gia đình. Việc Trung viết đơn tình nguyện nhập ngũ được sự ủng hộ của gia đình. Ảnh: Việt Hòa “Tôi đã hoàn thành chương trình THPT và cũng đủ 18 tuổi, lứa tuổi mà thanh niên chúng tôi muốn cống hiến sức mình cho Tổ quốc thân yêu", Trung viết trong đơn tình nguyện nhập ngũ. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Lăng Thành, ông Nguyễn Bá Vũ thông tin, hội đồng nghĩa vụ quân sự xã quyết định cho Trung tạm hoãn gọi nhập ngũ do hoàn cảnh gia đình. Tuy nhiên, Trung đã đề đạt nguyện vọng được phục vụ có thời hạn trong quân ngũ, viết đơn xin nhập ngũ. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã phát lệnh gọi Trung để thực hiện khám sơ tuyển sức khỏe tại địa phương. Đợt vừa qua, Trung cùng 35 công dân xã Lăng Thành đã hoàn thành khám sơ sức khỏe tại xã, đủ tiêu chuẩn và điều kiện tham gia khám tuyển tại hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Yên Thành sắp tới. "Việc công dân Trần Phúc Trung, dù thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ, gia đình khó khăn nhưng đã tự nguyện đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự là rất đáng hoan nghênh", ông Vũ nói. Trung cho biết, việc em viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự được người thân trong gia đình đồng tình ủng hộ. "Tham gia nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, mà đây sẽ là môi trường tốt để em rèn luyện bản thân, trưởng thành hơn trong cuộc sống", Trung tin tưởng. Bà Lý Thị Trinh (SN 1972, mẹ kế của Trung) nhớ lại thời điểm sau khi cha của Trung qua đời: "Ông Vân mất xong gia đình rơi vào cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất. Ở thời điểm đó chị gái đầu và thứ 2 lấy chồng gần nhà và thường xuyên quan tâm, động viên Trung nỗ lực học tập. Bên cạnh đó, mẹ con còn được anh, em họ hàng quan tâm, động viên, hàng tháng hỗ trợ chút ít tiền nên mới vượt qua được những năm tháng gian khó. Việc cháu Trung viết đơn tình nguyện nhập ngũ, cả gia đình ai cũng phấn khởi, hy vọng môi trường quân đội sẽ giúp cháu mạnh mẽ, kỷ luật và trưởng thành”.