Xuất khẩu phần mềm tăng, nhưng xuất khẩu điện tử giảm mạnh

Stringee - doanh nghiệp Việt Nam chuyên về nền tảng chăm sóc khách hàng đa kênh đã tiến quân ra thị trường nước ngoài.

Trả lời câu hỏi của giới truyền thông về vấn đề trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu toàn ngành TT&TT ước đạt 1.614.206 tỷ đồng, giảm 8,66% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 39,6% so với kế hoạch năm 2023, ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công nghiệp CNTT-TT cho biết: hiện nay, doanh thu công nghiệp ICT đang đóng góp tới 90% doanh thu ngành TT&TT và 100% giá trị xuất khẩu, chủ yếu phụ thuộc vào các doanh nghiệp FDI. Trong 6 tháng đầu năm 2023, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine làm đứt gãy chuỗi cung ứng. Thêm vào đó, hoạt động cắt giảm nhân sự CNTT toàn cầu làm cho xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ CNTT sụt giảm mạnh. Cụ thể, xuất khẩu phần cứng, điện tử bị sụt giảm khoảng 9,6%. Khó khăn tại thị trường Mỹ và châu Âu sẽ ảnh hưởng đến ngành CNTT của Việt Nam.