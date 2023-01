Xuất hiện thiếu xăng cục bộ sát Tết, Bộ Công Thương chỉ đạo nóng

Ngày 20/1, tại An Giang xuất hiện tình trạng cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng cửa trên địa bàn huyện An Phú vì hết xăng, người dân phải lấy can nhựa đi mua xăng trong dịp gần Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Qua báo cáo nhanh của Đội quản lý thị trường số 4 thuộc Cục Quản lý thị trường An Giang, tại huyện An Phú, chỉ có 3-4 cửa hàng xăng dầu hết hàng cục bộ trong vài tiếng đồng hồ do nhà phân phối vận chuyển về chậm. Đến chiều cùng ngày, tại tất cả cửa hàng nêu trên đã có xăng/dầu bán lại bình thường, đảm bảo phục vụ đủ nhu cầu của người dân...

Cũng trong ngày 20/1 (29 Tết), Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên ban hành công điện tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.