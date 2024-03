Xuân Trường chính thức ra mắt Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

"Tôi có trao đổi qua với huấn luyện viên Nguyễn Thành Công. Chú cũng có nói những quan điểm nhận định khi xem tôi thi đấu. Tôi cũng cảm nhận được rằng chú khá hiểu cầu thủ và bản thân tôi. Tôi hi vọng trong thời gian tới, huấn luyện viên Thành Công sẽ biết cách sử dụng tôi hiệu quả nhất. Tôi rất kì vọng vào điều này.

Đến với Hà Tĩnh không chỉ là quyết định của cá nhân tôi mà đó là sự đồng ý cả 3 bên. Tôi sẽ cố gắng tập trung, đóng góp tốt nhất cho Hà Tĩnh. Mục tiêu xa hơn cái gì đến sẽ đến. Sau quãng thời gian làm việc với huấn luyện viên Kiatisak, tôi nắm khá nhiều triết lý của thầy. Nhưng Công an Hà Nội đang có phong độ cao, đặt mục tiêu vô địch. Điều này khác với Hà Tĩnh chỉ đặt mục tiêu trụ hạng. Sắp tới là trận đấu khó khăn. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức", Xuân Trường nói thêm về trận đấu ra mắt Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Công an Hà Nội.Theo điều khoản đã kí, Xuân Trường sẽ không thể ra sân khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đón tiếp câu lạc bộ Hải Phòng ở vòng 13. Bởi vậy, anh có thể ở lại Hà Nội nghỉ ngơi sau trận đấu với Công an Hà Nội.