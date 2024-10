Xuân Định K.Y suy sụp sau lùm xùm bản quyền với Quang Hùng MasterD

Xuân Định K.Y và người thân bị ảnh hưởng, suy sụp suốt 2 ngày diễn ra lùm xùm với Quang Hùng MasterD và các ca khúc "Trói em lại", "Tình đầu quá chén". Ngày 9/10, một tài khoản ẩn danh đã đăng bài viết cho rằng Quang Hùng MasterD không tôn trọng các cộng sự, khi "phủi tay" trước những đóng góp của họ cho ca khúc của mình. Mặc dù không nhắc tên cụ thể, bài viết được ngầm hiểu đang đề cập đến giọng ca Thuỷ triều, cùng lùm xùm tác quyền ca khúc Dễ đến dễ đi giữa anh và nhà sản xuất Drum7. Quang Hùng MasterD cũng bị tố lấy sáng tác của Xuân Định K.Y để biểu diễn tại Anh trai say hi mà không nhắc tên đàn em trên sóng, chỉ cảm ơn "qua loa" sau chương trình. Ít giờ sau đó, công ty quản lý của Quang Hùng MasterD đăng bài đính chính về các thông tin xoay quanh tác quyền của 3 ca khúc Dễ đến dễ đi, Trói em lại, Tình đầu quá chén. Công ty cho biết đã chủ động liên hệ, giải quyết hiểu lầm về ca khúc Dễ đến dễ đi với Drum7. Quang Hùng MasterD cũng kêu gọi khán giả dừng công kích những người liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, những lùm xùm với Xuân Định K.Y và hai ca khúc tại Anh trai say hi vẫn chưa được giải quyết.

Quang Hùng MasterD và Xuân Định K.Y. Trước đó, ồn ào xuất phát từ đoạn clip TikTok của Xuân Định K.Y khẳng định anh đã viết 2 verse (đoạn) cho ca khúc Tình đầu quá chén. Tên của anh cũng xuất hiện trong phần giới thiệu của cả hai tiết mục Trói em lại, Tình đầu quá chén khi được chiếu tại Anh trai say hi. Nhưng Quang Hùng MasterD không nhắc tới Xuân Định K.Y trên sóng, chỉ đăng bài viết cảm ơn anh sau chương trình.

Clip TikTok mà Xuân Định K.Y đăng tải. Sáng 11/10, Xuân Định K.Y đăng tải bài viết cho rằng đã được quản lý của Quang Hùng MasterD liên hệ ngay khi lùm xùm diễn ra, nhằm đưa ra hướng giải quyết tốt nhất. Song phía Xuân Định vẫn chưa nhận được bất cứ phản hồi, đính chính nào trên mạng xã hội từ ê-kíp của Quang Hùng MasterD. Xuân Định cho biết cả anh và người thân đều bị ảnh hưởng, nhận rất nhiều lời công kích liên quan tới vụ việc. Nam ca sĩ gửi lời xin lỗi, mong khán giả bình tĩnh vì anh hiện vẫn chưa thoát khỏi những tổn thương sau cú sốc.

Xuân Định K.Y và Quang Hùng MasterD đều đến từ Huế, đã quen biết nhau từ trước. Hiện tại, vụ việc vẫn gây xôn xao, Xuân Định K.Y tiếp tục nhận về nhiều chỉ trích. Hơn 1 giờ trước, công ty quản lý của Quang Hùng MasterD đăng bài viết khẳng định vẫn đang trong quá trình đàm phán, có cuộc hẹn gặp gỡ trực tiếp từ hai phía trong tâm thế thiện chí để xử lý khúc mắc. Chia sẻ với VietNamNet, Xuân Định K.Y không muốn giải thích thêm về vụ việc vì rất mệt mỏi suốt 2 ngày qua. Sau cuộc gặp gỡ sắp tới với phía Quang Hùng MasterD, anh sẽ đưa ra thông tin mới nhất tới khán giả. Theo VietNamNet