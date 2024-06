Xua tan nỗi lo da xấu trong những ngày 'đèn đỏ'

Tránh các món ăn chua cay: Chu kỳ kinh nguyệt của nữ giới có thể thay đổi bởi nhiều nguyên nhân như căng thẳng tinh thần, chế độ ăn uống không lành mạnh. Nếu bạn ăn nhiều thức ăn chứa vị chua hay cay khi “tới tháng”, hiện tượng rong kinh dễ xảy ra hơn. Vì những chất chua hay cay sẽ kích thích hệ thống thần kinh thực vật, tăng cường co thắt thành tử cung và làm cho việc bơm máu đẩy ra ngoài nhiều hơn, dẫn đến chu kỳ kéo dài hơn so với bình thường. Chu kỳ kinh nguyệt càng dài, nồng độ hormone sinh nữ càng cao, điều này có thể gây ảnh hưởng xấu đến làn da.



Bổ sung vitamin C: Vào ngày cuối của “đèn đỏ”, hormone oestrogen bắt đầu tăng cao. Lúc này là thời điểm làn da theo cơ chế cân bằng, bạn cần bổ sung vitamin C trong chu trình dưỡng da từ chế độ ăn uống với các loại cam, dâu, chanh… đến các serum chứa hoạt chất Vitamin C để da được sạch sâu và rạng rỡ hơn.







Ăn sô cô la đen chống oxy hóa làn da: Đây là thực phẩm không nên bỏ qua mỗi khi phái đẹp “tới tháng”, sô cô la đen có hàm lượng chất chống oxy hóa cao giúp làn da tăng độ ẩm lên 25% và khả năng chống sự tác động từ tia UV trong thời gian 3 tuần đầu của kỳ kinh nguyệt. Sô cô la đen cũng là thực phẩm lành mạnh có tác dụng tránh làm mất nước cho làn da, cải thiện tuần hoàn máu trên các mao mạch da để giúp cấu trúc da được đàn hồi, căng mịn hơn.







Đắp mặt nạ giấy: Để “vỗ về” làn da khó tính trong những ngày ''đèn đỏ'', bạn nên chọn những loại mặt nạ giấy có chiết xuất lành tính từ thiên nhiên, tránh các sản phẩm chứa cồn và hương liệu. Với da dầu, hãy chọn mặt nạ chứa thành phần giúp làm se da để giảm thiểu bã nhờn, thông thoáng lỗ chân lông. Da khô sẽ cần dùng loại mặt nạ giấy cấp ẩm để ngăn ngừa những dấu hiệu lão hóa da. Những cô nàng da xỉn màu cần tăng độ tươi tắn thì chọn mặt nạ chứa vitamin C hay niacinamide.







Salicylic acid trị mụn: Chu kỳ kinh nguyệt khiến lượng progesterone và testosterone tăng vọt gây ra tình trạng da dễ bị nhờn và lỗ chân lông tắc nghẽn. Đây được xem là nguyên nhân hàng đầu gây nên các vấn đề về mụn. Đây là thời điểm tốt nhất để sử dụng sản phẩm chứa thành phần salicylic acid ngăn cản lượng dầu thừa trên da, tẩy tế bào chết sâu trong lỗ chân lông và giảm sự hình thành của mụn.







Tăng cường dưỡng ẩm: Lượng progesterone và testosterone tăng đột ngột trong giai đoạn kinh nguyệt của phụ nữ dễ gây nên tình trạng bã nhờn tiết ra nhiều hơn, tạo môi trường để vi khuẩn sinh sôi khiến da xỉn màu và các sắc tố trên da sẫm màu hơn. Để giảm thiểu tình trạng này, làn da cần phải tăng cường dưỡng ẩm để chống lại tác hại của các gốc tự do, bảo vệ da khỏi những tổn thương trong chu kỳ kinh nguyệt và chữa lành hàng rào tự nhiên cho da.











Đừng quên thoa kem chống nắng: Trong giai đoạn này, hormone sẽ làm làn da dễ bị ửng đỏ và nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời. Để chu trình dưỡng da trong những ngày “đèn đỏ” trở nên dễ dàng hơn, kem chống nắng là món đồ cần thiết để chống lại tia UV giúp bảo vệ làn da. Nếu thiếu đi bước chống nắng, các bước dưỡng da trước đó đều trở nên vô nghĩa.