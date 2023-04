Xử phạt nhóm thiếu niên lạng lách xe máy náo loạn đường phố

Từ camera an ninh, công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, xử phạt hai nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy thường xuyên lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Chiều 11/4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, thông qua hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, Công an thành phố Thanh Hóa đã xác minh và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 2 nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm luật giao thông với tổng số tiền phạt 12,5 triệu đồng. Nhóm thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy vi phạm luật giao thông đường bộ (Ảnh: CATH). Trước đó, từ hình ảnh camera an ninh ghi lại, Phòng Cảnh sát cơ động đã phối hợp với Công an thành phố Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan xác định có 2 nhóm với gần 40 thanh thiếu niên thường xuyên điều khiển xe máy vi phạm trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Thanh Hóa. Hầu hết các thanh, thiếu niên này đều trong độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi, nhiều em đang ngồi trên ghế nhà trường. Nhóm thanh thiếu niên này vi phạm luật giao thông đường bộ với các lỗi như: Dàn hàng ngang, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng... Cơ quan công an tiến hành xử phạt nhóm thanh thiếu niên vi phạm (Ảnh: CATH). Tại cơ quan công an, hai nhóm thanh niên nêu trên đã viết cam kết không tái diễn các lỗi vi phạm tương tự. Công an cũng đề nghị các gia đình quan tâm, giám sát và quản lý chặt chẽ các em mình trong việc chấp hành các quy định của pháp luật.