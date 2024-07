Xử phạt hai YouTuber đăng sai sự thật về tảng đá hình ông Thích Minh Tuệ

Chiều 4/7, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh , cho biết đơn vị vừa phối hợp Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 10 triệu đồng đối với 2 đối tượng về hành vi đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật trên không gian mạng.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh An Giang phát hiện 2 tài khoản YouTube do H.V.T (32 tuổi, ngụ Kiên Giang) và T.T.H (40 tuổi, ngụ An Giang) đăng ký sử dụng.