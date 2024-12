Xử phạt đối tượng cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc trên mạng xã hội

Chiều 5/12, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Thành phố Hồ Chí Minh mời ông Phạm Đức Tuấn lên làm việc về hoạt động cung cấp thông tin trên tài khoản mạng xã hội của ông Phạm Đức Tuấn. Trước đó, ông Phạm Đức Tuấn đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Tiktok “Tuấn không cận (giải cứu)” - https://www.tiktok.com/@phamductuan.official để đăng tải các video clip với nội dung “giữa Hoàng Mobi và Bác Hồ Chí Minh thì bạn sẽ chọn ai”, “giữa Lê Tuấn Khang và Bác Hồ Chí Minh thì em sẽ chọn ai” có kèm hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi nhận thông tin từ các cơ quan chức năng, ông Phạm Đức Tuấn đã chủ động gỡ bỏ video clip không đúng quy định, chủ động đến Sở Thông tin và Truyền thông để làm việc. Phạm Đức Tuấn làm việc với cơ quan chức năng Từ hành vi trên, Sở Thông tin và Truyền thông quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Đức Tuấn về hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Tổng số tiền xử phạt hành chính là 30 triệu đồng. Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị ông Phạm Đức Tuấn cần chọn lọc thông tin và nội dung cung cấp trên mạng xã hội, đảm bảo đúng quy định pháp luật.