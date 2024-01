Xử phạt cùng lúc 14 cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập

Ngoài ra, nhà thuốc Thiên An (trực thuộc Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch vụ y tế Thiên An), số 48 phố Mã, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn không nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc theo quy định của pháp luật và bị xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng.

Công ty cổ phần Trang thiết bị và công trình y tế (địa chỉ số 47, ngõ 139 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy); Công ty cổ phần thương mại G&B Việt Nam (địa chỉ tầng 9 C2C, khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy); Công ty cổ phần Trang thiết bị & Hóa chất Hà Nội (địa chỉ số 02/10/167 ngõ 521 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) đều bị xử phạt vi phạm hành chính mức 15 triệu đồng vì không công khai kết quả phân loại trang thiết bị y tế đã ban hành theo quy định.

Còn Công ty cổ phần đầu tư y tế An Phú (địa chỉ phòng 404, nhà B12 khu tập thể Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy) bị xử phạt 8 triệu đồng, đồng thời bị đình chỉ hoạt động sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong thời gian 2 tháng và buộc chấm dứt việc đăng tải thông tin cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn với lý do không có phòng kiểm nghiệm để kiểm nghiệm được thành phần và hàm lượng hoạt chất của chế phẩm do cơ sở sản xuất hoặc hợp đồng thuê cơ sở kiểm nghiệm có đủ năng lực theo quy định.

Công ty TNHH Hóa sinh Vinchem (địa chỉ số 148 Yên Bình, phường Phúc La, quận Hà Đông) bị xử phạt 8 triệu đồng do không có trang thiết bị sơ cấp cứu theo yêu cầu ghi trên nhãn của chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn, đồng thời bị đình chỉ hoạt động mua bán chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trong thời gian 2 tháng.

Một số đơn vị khác bị xử phạt do không báo cáo việc tạm dừng hoạt động từ 6 tháng trở lên và do sản xuất hàng hóa có nhãn không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc theo quy định.