Xử lý xe chở hàng quá tải trọng hơn 100 tấn

Trước đó, Tổ tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông thuộc Công an huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng làm nhiệm vụ trên đường 933 (nối TP Sóc Trăng với huyện Long Phú), phát hiện một ô tô đầu kéo mang BKS 82H-001.08 kéo theo rơ-moóc có dấu hiệu quá tải trọng.