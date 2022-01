Xử lý ô nhiễm tiếng ồn dịp lễ Tết: 'mèo lại hoàn mèo'?

Cần phải mạnh tay hơn khi xử lý tiếng ồn khu dân cư.

Đó là chưa kể, theo nhiều hộ dân, việc ô nhiễm tiếng ồn còn xuất phát từ loa phường xã, có thể ra rả cả ngày, gây ảnh hưởng cho người dân nghỉ ngơi.



Trong khi đó, chưa kể "tra tấn tiếng ồn" ban ngày, việc xử phạt áp dụng từ 22h cũng là vấn đề khó xử khi xử lý vi phạm tiếng ồn. Theo anh Minh, đôi lúc vì nể nang chịu đựng đến tận khuya, đến khi chịu hết nổi mới nhờ công an can thiệp.



Theo một thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, để xử lý tiếng ồn tại khu dân cư, lực lượng địa phương giữ vai trò chủ đạo.



Bên cạnh đó, hiện nay các vi phạm về tiếng ồn công nghiệp của các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà máy, xí nghiệp… thì thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ dùng thiết bị đo đạc để xác định mức độ vi phạm và xử lý theo quy định của Nghị định 155/2016/NĐ-CP.



Với tiếng ồn phát sinh trong khu dân cư chủ yếu do hát karaoke thì lực lượng xử lý chính là địa phương, chủ lực là công an phường, xã áp dụng các quy định của Nghị định 167/2013/NĐ-CP để xử lý.



Theo ghi nhận, thực tế hành vi gây tiếng ồn (loa thùng, karaoke) chỉ mới dừng lại ở mức nhắc nhở là chính, đây cũng là nguyên nhân cho việc cần mạnh tay hơn với loại hình này để ô nhiễm tiếng ồn không còn là nỗi sợ của riêng ai.