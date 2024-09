Xu hướng sử dụng các sản phẩm mini đang hút khách hàng trở lại

Các thương hiệu đặt cược vào việc thu nhỏ kích cỡ sản phẩm để khơi gợi cảm giác hoài niệm và cung cấp cho khách hàng một cách tiếp cận giá rẻ hơn đến với các nhãn hàng xa xỉ. Túi tote mini của Trader Joe’s. (Ảnh: USA Today) Đối với nhiều người, các sản phẩm kích cỡ mini có thể không có ý nghĩa lắm, nhưng bất chấp giá thành của các sản phẩm cỡ nhỏ cao hơn, việc gia tăng bao bì đóng gói và khả năng gây ra tình trạng tiêu thụ quá mức, các thương hiệu vẫn đặt cược vào việc thu nhỏ kích cỡ sản phẩm để khơi gợi cảm giác hoài niệm và cung cấp cho khách hàng một cách tiếp cận giá rẻ hơn đến với các nhãn hàng xa xỉ. Tuần này, chuỗi cửa hàng tạp hóa của Mỹ Trader Joe’s đã tái nhập kho các túi tote mini giá 2,99 USD, loại túi từng được bán lại với giá lên đến 500 USD trên eBay hồi đầu năm nay. Các cửa hàng của Trader Joe’s nổi bật những sản phẩm chăm sóc tóc, da và trang điểm kích cỡ mini để phục vụ việc đi du lịch. Trên TikTok, các video về túi sản phẩm làm đẹp mini chứa đầy các sản phẩm nhỏ gọn đang thu hút hàng triệu lượt xem. Giáo sư quản trị kinh doanh Shawn Carter từ Học viện công nghệ thời trang Mỹ, cho biết kể từ sau đại dịch COVID-19, các cửa hàng đã ưu tiên không gian các kệ hàng cho các sản phẩm mini nhằm đối phó với tình trạng giá cả tăng cao và thu hút nhóm khách hàng trẻ nhất, gene Z (nhóm nhân khẩu học sinh từ năm 1997 đến năm 2014) và gene Alpha (nhóm nhân khẩu học sinh từ năm 2015 đến nay). Các món đồ thời trang mini bắt đầu xuất hiện từ những năm 1960. Khi chiếc váy mini ra đời, túi xách cầm tay nhỏ và túi xách tay mini cũng lần lượt xuất hiện. Giống như nhiều giai đoạn trong thời trang, xu hướng mini đang trở lại. Xu hướng này tăng tốc vào năm 2022, và nó phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Ông Carter nói: “Đây không còn là một xu hướng ngắn hạn nữa. Nó sẽ còn tồn tại lâu dài." Trader Joe’s cho biết: "Chúng tôi không hề nghĩ rằng những chiếc túi tote mini sẽ trở thành cơn sốt lan truyền. Chúng tôi đã nhập hàng trăm nghìn túi và chúng bán hết trong vòng một tuần." Ngay cả khi bạn không mua các sản phẩm mini, bạn cũng khó có thể thoát khỏi xu hướng này trên mạng xã hội. Tài khoản TikTok của Jo Barker - “The Little Bean,” đã thu hút 3,2 triệu lượt thích nhờ những video về các sản phẩm mini. Barker bắt đầu tài khoản của mình vào năm 2021 như một cách sáng tạo nội dung và kết nối với cộng đồng yêu thích hàng xa xỉ. Đại dịch COVID-19 đã khiến cô nhận ra rằng cô không cần mang theo nhiều thứ như trước đây, vì vậy cô đã tham gia vào xu hướng sử dụng túi mini. Cô nói: "Mỗi khi tôi ra ngoài, tôi thường mang theo một chiếc túi nhỏ. Tôi không còn mang theo túi lớn hay túi xách to nữa, vì chúng không còn phù hợp với lối sống của tôi." Cô Barker cho rằng có nhiều cách để sử dụng đồ mini, cô còn tự làm các sản phẩm trang điểm mini bằng cách chiết các sản phẩm kích thước lớn vào những chai nhỏ. Trên TikTok, Barker có hơn 100.000 người theo dõi và trên Instagram, cô có 400.000 người theo dõi sau mỗi bài đăng. Hai nhà bán lẻ mỹ phẩm là Sephora và Ulta cũng cung cấp các mẫu thử mini với một số đơn hàng nhất định, để đổi điểm thưởng hoặc tặng vào dịp sinh nhật. Điều này trở thành động lực lớn cho khách hàng chi tiêu tại các cửa hàng này, vì một số sản phẩm mini chỉ có sẵn như là phần thưởng cho khách hàng thường xuyên. Việc sản xuất các sản phẩm mini có thể trở nên đắt đỏ đối với các thương hiệu nhỏ hơn do các chi phí vận hành bổ sung và phải thảo luận với các nhà sản xuất, nhưng lợi ích từ việc này có thể đáng giá để các công ty đánh cược vì nó cho người tiêu dùng có cơ hội thử nghiệm sản phẩm của họ, đặc biệt khi các sản phẩm mini đang là xu hướng. Đây có thể trở thành một công cụ marketing rất giá trị. Một cửa hàng tạp hóa của Mỹ Trader Joe’s. (Ảnh: Getty Images) Theo đuổi bất kỳ xu hướng thời trang và làm đẹp nào trên mạng xã hội đều có nguy cơ gia tăng rác thải nhựa bởi việc tạo thêm bao bì và sản xuất các chai mini có ngoại hình tương tự phiên bản cỡ lớn. Do vậy, bà Melissa Valliant, Giám đốc truyền thông của Nhóm bảo vệ môi trường Beyond Plastic, khuyến cáo các công ty cần chuyển sang sử dụng các sản phẩm có thể tái sử dụng. Theo bà, sự lan tràn của các “chai nhỏ và sản phẩm cỡ nhỏ không thể tái sử dụng đồng nghĩa với việc sản xuất nhiều nhựa hơn. Hiệp hội Tái chế Nhựa Mỹ khuyến nghị người tiêu dùng mua các sản phẩm kích thước tiêu chuẩn và sử dụng các chai tái sử dụng khi cần mang theo sản phẩm mini để đi du lịch. Và giá trị là khái niệm chủ quan đối với những người hâm mộ lớn nhất của xu hướng này. Cô Barker nói. "Nếu bạn mua một sản phẩm, cho dù nó có thể đắt hơn nhưng bạn sẽ sử dụng thường xuyên hơn, thì món đồ đó đáng để đầu tư"./.