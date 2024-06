Xót xa với hình ảnh tàn tạ của Celine Dion khi chiến đấu với bệnh nan y

Trong đó, album Falling into You (1996) đã bán được hơn 32 triệu bản trên toàn thế giới, giúp cô nhận được 5 giải Grammy danh giá. Các ca khúc của Celine Dion như My Heart Will Go On, The Power of Love, Because You Loved Me,... đã trở thành những bản hit kinh điển, chinh phục trái tim của hàng triệu khán giả trên toàn thế giới.

Celine Dion giành được vô số giải thưởng danh giá trong suốt sự nghiệp âm nhạc của mình, bao gồm 5 giải Grammy, 20 giải Juno, 7 giải American Music Awards,... Cô cũng là một trong những nghệ sĩ bán đĩa nhạc thành công nhất mọi thời đại với hơn 250 triệu album được bán ra trên toàn thế giới.

Năm 2016, Billboard vinh danh cô là Biểu tượng âm nhạc đương đại. Cô cùng được xếp hạng The Vocal Trinity - một trong ba diva có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới, bên cạnh Whitney Houston và Mariah Carey.

Theo trang SCMP, Celine Dion nằm trong danh sách những giọng ca giàu nhất thế giới với khối tài sản 800 triệu USD.



Dưới sự dìu dắt và quản lý của René, Celine Dion dần khẳng định vị thế của mình trên thị trường âm nhạc quốc tế, cô được mệnh danh là Biểu tượng âm nhạc đương đại.

Không chỉ là một biểu tượng âm nhạc, Celine Dion còn có tầm ảnh hưởng trong giới thời trang. Cô thường xuyên xuất hiện trên thảm đỏ với những bộ váy lộng lẫy, được thiết kế bởi những nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới.

Cô cũng là một tín đồ của các thương hiệu thời trang cao cấp như Chanel, Dior, Givenchy,... Gu thẩm mỹ tinh tế và phong cách thời trang thanh lịch, sang trọng của Celine Dion đã giúp cô trở thành hình mẫu lý tưởng cho nhiều phụ nữ trên thế giới.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát lẫy lừng, Celine tham gia một số dự án phim, kinh doanh và hoạt động từ thiện tích cực cho nhiều tổ chức trên toàn cầu. Cô là người sáng lập Quỹ Celine Dion, tổ chức hoạt động giúp đỡ trẻ em nghèo khó và mắc bệnh hiểm nghèo trên toàn thế giới và thường xuyên quyên góp cho các tổ chức y tế, tổ chức cứu trợ thiên tai,...

Tấm lòng nhân ái và những hoạt động thiện nguyện tích cực của Celine Dion đã giúp cô trở thành một biểu tượng truyền cảm hứng.

Mối tình vượt thời gian và nỗi đau hiếm muộn

Ngoài sự nghiệp ca hát, Celine Dion còn được công chúng ngưỡng mộ bởi mối tình vượt thời gian với René Angélil. Cả hai không chỉ đơn thuần là mối quan hệ quản lý - ca sĩ mà còn là một tình yêu đích thực.

Mặc dù chênh lệch tuổi tác khá lớn, nhưng họ luôn dành cho nhau sự tin tưởng, thấu hiểu và yêu thương vô bờ bến. Năm 1994, họ kết hôn, trở thành biểu tượng của tình yêu đích thực trong làng giải trí.



Ngoài sự nghiệp ca hát, Celine Dion còn được công chúng ngưỡng mộ bởi mối tình vượt thời gian với René Angélil.

Trong suốt cuộc hôn nhân của mình, Celine Dion và René Angelil đã phải chật vật trong chuyện sinh con. Nữ danh ca từng trải qua 2 lần tiểu phẫu để cải thiện khả năng thụ thai.

Sau nhiều năm thất bại, cuối cùng họ đã phải nhờ đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Tuy nhiên, số phận lại trớ trêu khi vào năm 1999, René được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng. Celine Dion tạm dựng sự nghiệp ca hát một thời gian để chăm sóc chồng.

Tự nhận là người nghiện căng thẳng, cuộc sống gắn với sân khấu và sự hâm mộ của khán giả, ánh hào quang của người nổi tiếng, Celine đối mặt nhiều khó khăn từ khi chồng phát bệnh.

Đương đầu với thử thách và sóng gió, cô nhận ra rằng dù trong khoảnh khắc đau đớn, đáng sợ hay tồi tệ, hạnh phúc vẫn sẽ tỏa sáng lấp lánh khi chúng ta biết yêu thương. Chính điều này khiến hai vợ chồng không từ bỏ việc sinh con.