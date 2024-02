Xôn xao video vợ chồng ca sĩ Jaykii tranh cãi với người bán hàng ở Trung Quốc

Trưa 28/2, các diễn đàn giải trí đồng loạt chia sẻ video ghi lại cảnh vợ chồng ca sĩ Jaykii (tên thật Trần Anh Quân) và vợ là diễn viên Trương Hoàng Mai Anh, cãi nhau với một phụ nữ bán hàng trên đường phố ở Trung Quốc.

VIDEO đang gây xôn xao của vợ chồng ca sĩ Jaykii.

Theo nội dung trong clip, dù ca sĩ Jaykii cố chở vợ đi khỏi nhưng người phụ nữ đã chặn xe, hất tay trúng mặt Mai Anh. Jaykii tỏ ra tức giận, lớn tiếng. Một người phụ nữ đứng gần đó liên tục trấn an hai bên bớt nóng giận.



Vụ khẩu chiến xảy ra trên đường phố ở Trung Quốc.