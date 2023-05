Xôn xao ô tô Mercedes E400 gắn biển ngũ quý 1 chạy trên phố Hà Nội

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng khẳng định, qua công tác đăng ký, quản lý xe trên hệ thống, đơn vị chưa quản lý và cấp đến đầu số này.

Công an tỉnh Cao Bằng đã đề nghị Cục Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát giao thông các tỉnh, thành phố nếu phát hiện chiếc xe có gắn biển kiểm soát như trên, lưu thông trên tuyến thì tạm giữ phương tiện xử lý theo quy định. Đồng thời, thông báo kết quả xử lý cho Công an tỉnh Cao Bằng.

Công an tỉnh Cao Bằng cũng đề nghị, mọi cá nhân, tổ chức nếu phát hiện chiếc xe có gắn biển kiểm soát 11A-111.11, có thể ghi nhận phản ánh, cung cấp thông tin đến trực ban Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng, hoặc lực lượng CSGT công an các đơn vị, địa phương nơi phát hiện chiếc xe vi phạm để xử lý theo quy định.