Xôn xao clip người tự xưng trưởng công an huyện văng tục, dọa đánh người

Cũng theo anh H., sau khi bị lập biên bản, 2 tài xế xe đầu kéo của anh cũng đã ký và chấp hành đầy đủ. Tuy nhiên, khi anh chuẩn bị đón hai tài xế xe đầu kéo về nhà, thì lực lượng CSGT có nhờ anh cho tài xế đánh 2 xe vi phạm về trụ sở công an.

"Lúc này cũng đã quá muộn, hai tài xế của tôi cũng đã rất mệt mỏi sau quãng đường dài, nếu lái xe không đủ điều kiện sức khỏe gây tai nạn, khi đó ai chịu trách nhiệm. Tôi có nói với CSGT rằng các anh cứ lập biên bản, tạm giữ phương tiện và cho xe cẩu kéo phương tiện về bãi, tôi sẽ luôn chấp hành. Tiền cẩu kéo tôi cũng sẽ chịu", anh Hồng nói.

Anh Hồng kể, sau đó khoảng 30 phút thì có khoảng 4 người đàn ông mặc thường phục tới và có trao đổi gì đó với CSGT. Sau đó có một xe ô tô chở 6 người mặc sắc phục công an cũng tới.

Hình ảnh anh H. bị một trong số 4 người mặc thường phục lao vào hành hung (Ảnh cắt từ clip).

"Lúc này một người đàn ông mặc sắc phục công an tới hỏi và yêu cầu tôi cho lái xe đánh phương tiện về trụ sở công an. Khi tôi đang trình bày thì người này tự xưng là trưởng công an huyện và văng tục, xúc phạm tôi. Sau đó khi tôi quay lại ô tô thì bất ngờ bị 2 trong số 4 người đàn ông mặc thường phục lao vào hành hung. Đáng nói thấy sự việc thì vị trưởng công an huyện kia phớt lờ đi và không ý kiến gì cả", anh H. bức xúc.

Theo anh H., sau đó khoảng 1h ngày 7/5, anh cùng 2 tài xế và 2 người đi cùng khác bị đưa về trụ sở Công an huyện Bảo Thắng. Tại đây, anh bị cảnh sát thu điện thoại và xóa hết dữ liệu trong máy.