Xôn xao clip bảo vệ bị đánh gục trước cổng công ty ở Bình Dương

Sau khi video được đăng tải, nhiều người bức xúc trước hành vi côn đồ của hai thanh niên trên và mong muốn công an sớm vào cuộc xử lý.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra khoảng 17h chiều 1/4, trước cổng Công ty T.H., đường An Phú 02, phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương.