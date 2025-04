Xôn xao câu chuyện 7 ngày làm bảo mẫu của nghi phạm giết con để trục lợi bảo hiểm

Rồi 3 hôm cuối là bé Ấm cũng lên Vinmec nằm chữa viêm phế quản. Em dặn lòng là cố đến khi em bé xuất viện đổi người mới. Nhưng chị lại xin ứng tiền với lí do để làm giỗ cho con chị, chị khóc lóc tha thiết, chị đòi ứng 5tr để làm đám giỗ đàng hoàng. Em không đồng ý thì c dỗi c bảo thôi c không làm nữa.

Mỗi lần nói chuyện với chị là những cuộc trò chuyện đầy nước mắt vì người em trai quịt nợ và 2 đứa con trai đáng thương bị ch*t nước. Nói đến đâu chị khóc đến đó, chị khóc nghẹn lòng lắm nên đến lúc em cho chị nghỉ, em thương chị quá phải gửi thêm chị 1tr, dặn chị về lo giỗ cho con đầy đủ nữa chứ. Chắc chị thấy em ngu nên chị nhắn tin xin làm lại”.

Đi kèm bài viết là hình chụp về quá trình tiếp nhận bà Ty Na đến nhà làm việc, các giấy tờ tùy thân bà Ty Na gửi khi xin việc... cho thấy đây là câu chuyện hoàn toàn có thật.