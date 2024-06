Xoài Non xác nhận ly hôn streamer Xemesis, bài đăng tiếng Anh gây chú ý

Cặp đôi thời còn mặn nồng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bài đăng của Xoài Non và Xemesis nhận sự quan tâm lớn từ khán giả. Đây là lần đầu tiên 2 người lên tiếng xác nhận về hôn nhân đổ vỡ sau tin đồn râm ran thời gian qua.

Dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ gửi lời an ủi đến Xoài Non. Diệp Lâm Anh viết: "Chặng đường tiếp theo hãy cố gắng mạnh mẽ em nhé". Ca sĩ Trương Quỳnh Anh, Tâm Tít động viên Xoài Non, mong cô sớm ổn định tinh thần, cuộc sống.