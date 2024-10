Xóa tư cách Phó chủ tịch UBND TPHCM đối với bà Nguyễn Thị Hồng

Bà Nguyễn Thị Hồng bị thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Phó chủ tịch UBND TPHCM do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác. Ngày 31/10, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 1303/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Hồng, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM. Theo đó, bà Nguyễn Thị Hồng bị thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Phó chủ tịch UBND TPHCM do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng; thời gian thi hành kỷ luật từ ngày công bố Quyết định số 1544-QĐNS/TW ngày 9/9 của Ban Chấp hành Trung ương. Bà Nguyễn Thị Hồng thời điểm bị bắt (Ảnh: Bộ Công an). Trước đó, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Nguyễn Thị Hồng. Bà Hồng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt ngày 15/7, do liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa... cùng các đơn vị liên quan. Trong đó, có sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, Quận 4, TPHCM. Bà Hồng từng giữ chức Giám đốc Sở Tài chính trước khi được bầu làm Phó chủ tịch TPHCM vào năm 2006.