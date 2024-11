Xoá điểm mù xe tải đơn giản và rẻ tiền chỉ với 500 ngàn đồng

Điểm mù trên xe tải là nguyên nhân gây ra nhiều vụ va chạm với phương tiện xung quanh khi tài xế chuyển làn. Vấn đề này dễ dàng giải quyết với một thiết bị giá khoảng 500 ngàn đồng. Mới đây, đoạn video từ camera hành trình ghi lại tình huống tai nạn giữa xe tải nặng và ô tô Honda Civic trên đường quốc lộ 5 đã khiến cộng đồng mạng quan tâm và tranh cãi về cách lái xe an toàn khi đi cạnh những "hung thần to xác". Xem video: Qua đoạn video trên có thể thấy, mặc dù chiếc ô tô con nhãn hiệu Honda Civic đang đi ở giữa đường và song song với xe tải, nhưng dường như tài xế xe tải không nhận biết được nên vẫn bật xi-nhan chuyển làn. Hậu quả, đầu xe tải đã va chạm với đuôi xe con, đẩy chiếc xe này xoay ngang và kéo lê thêm hơn chục mét nữa mới dừng lại. Nhiều người cho rằng , xe con đã rơi vào điểm mù của xe tải nên khi chuyển hướng, tài xế xe tải vì ngồi cao hơn nóc xe con nên không thể quan sát thấy. Điểm mù xe tải rộng hơn trên xe con Xe tải với kích thước lớn và trọng lượng nặng đáng kể tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn giao thông mà một trong những vấn đề chính là "điểm mù" – vùng không gian mà tài xế không thể quan sát được qua các gương chiếu hậu hay nhìn trực tiếp. Điểm mù trên xe tải thường xuất hiện ở những vị trí cụ thể: phía trước, phía sau và hai bên hông xe. Phía trước xe tải, cụ thể là vùng ngay trước đầu xe, là điểm mù phổ biến do cabin cao khiến tài xế không thể nhìn thấy những vật thể hoặc phương tiện ở sát đầu xe. Phía sau xe cũng là vùng điểm mù rộng lớn vì chiều dài thân xe cản trở tầm nhìn trực tiếp từ gương chiếu hậu thông thường. Hai bên hông xe, đặc biệt là bên phải, cũng là vùng điểm mù mà tài xế khó có thể quan sát hết, nhất là khi không có gương chiếu hậu mở rộng và đúng góc. Vùng điểm mù của xe tải rộng hơn so với xe con. So với xe con (gồm cả sedan và SUV) có vùng điểm mù ít hơn, tài xế xe tải sẽ gặp khó khăn khi quan sát xung quanh xe, tạo ra nguy cơ tiềm ẩn cho những người tham gia giao thông bên cạnh. Nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra do phương tiện nhỏ bị lọt vào điểm mù của xe tải mà tài xế không nhận biết kịp thời, dẫn đến những va chạm không mong muốn. Giảm điểm mù chỉ mất 500 ngàn đồng Để giảm thiểu nguy cơ từ điểm mù, việc áp dụng công nghệ vào thiết kế xe tải là cần thiết. Công nghệ camera 360 độ và cảm biến cảnh báo điểm mù hiện đã được nhiều nhà sản xuất áp dụng nhằm hỗ trợ tài xế trong việc quan sát toàn diện hơn. Tuy nhiên, các trang bị này thường thấy trên dòng xe con cao cấp hoặc xe tải ở châu Âu. Các dòng xe tải bán tại thị trường Việt Nam thường hiếm thấy có sẵn. Để khắc phục điểm mù bằng công nghệ và chi phí hợp lý, tài xế xe tải có thể tìm mua một số loại camera cập lề bán sẵn trên thị trường với giá chỉ từ 500 ngàn đồng đến hơn 1 triệu đồng. Một bộ camera này thường đi kèm mắt camera và màn hình hiển thị. Với xe tải, có thể dùng loại xem cùng lúc 2 mắt camera. Một loại camera cập lề với 2 mắt quan sát. Ảnh: Shopee Việc lắp đặt cũng hết sức đơn giản. Mắt camera sẽ được dán hoặc khoan bắt vít dưới tai gương chiếu hậu. Dây cáp nối tín hiệu sẽ đi luồn vào khe cửa. Phần màn hình hiển thị thường đặt cố định ở góc cột chữ A, về phía có camera để dễ quan sát. Nguồn điện cấp cho bộ camera này là 12V, có thể cắm trực tiếp vào vị trí cắm tẩu thuốc trên xe hoặc đấu nối với nguồn điện ắc quy. Anh Nguyễn Đức Thịnh (Nguyên Hồng, Ba Đình, Hà Nội) cho biết đã mua một bộ camera cập lề trên sàn thương mại điện tử với giá trừ khuyến mại chưa đến 500 ngàn đồng, sử dụng đã 2 năm nhưng chưa có dấu hiệu hỏng. Anh Thịnh nói: "Camera này khá tiện, chỉ cần cắm phích vào vị trí tẩu thuốc của xe là hình ảnh bên ngoài hiện luôn với thời gian thực trên màn hình. Từ góc quan sát camera hướng ra vị trí bên hông vốn bị chắn bởi cột A, tôi có thể thấy được gờ đá vỉa hè hay bánh xe máy đang đỗ sát mình. Với số tiền nhỏ mà hiệu quả như vậy thì nếu thiết bị có hỏng sau 1 đến 2 năm thì việc thay thế cũng không phải suy nghĩ nhiều." Camera gắn trên tai gương chiếu hậu và màn hình đặt ở cột A dễ quan sát. Ảnh: Đình Quý Có thể nói, điểm mù của xe tải là một vấn đề an toàn giao thông nghiêm trọng cần được các tài xế quan tâm đặc biệt. Sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ, thiết kế và đào tạo kỹ năng con người sẽ là chìa khóa để cải thiện an toàn giao thông và giảm thiểu những rủi ro đáng tiếc trên đường phố. Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!