'Xmas Concert 2023' quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám Việt Nam

Những nghệ sĩ trẻ trung đang được yêu thích, không gian âm nhạc văn minh, sân khấu lộng lẫy mở ra nhiều triết lý bất ngờ, toàn bộ cảnh quan sân khấu rực rỡ hứa hẹn một không gian giáng sinh đẹp nhất Hà Nội, cùng hàng ngàn phần quà đặc biệt do các ông già noel, bà chúa tuyết trao tặng cho khán giả ngay khi bước chân vào sân khấu...

Hồ Ngọc Hà tham gia Xmas Concert

Xmas Concert được xây dựng thành 3 chương: Oh Holy Jolly, The Miracle và Safe and Sound. Trong đó, Hồ Ngọc Hà sẽ mang đến những ca khúc Giáng sinh quen thuộc, được phối mới theo phong cách hiện đại và trẻ trung...