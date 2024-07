Xiêu lòng trước vẻ đẹp mộc mạc, cổ kính như bức tranh của phố cổ Hội An

Khung cảnh yên bình khiến cô nàng thêm yêu mảnh đất này.

Đối với Mai Linh, góc nào ở Hội An cũng đẹp và ấn tượng, nhất là những ngôi nhà mái ngói tràn ngập hoa giấy ở phố Trần Phú. Đặc trưng của Hội An là hoa giấy, là tường vàng. Những tia nắng sớm trong veo hắt qua kẽ lá rọi vào bức tường vàng kết hợp với màu sắc hoa giấy đang nở rực rỡ tạo nên khung cảnh nên thơ, lãng mạn. Trước cảnh đẹp này, cô nàng đã phải đi dạo ở con phố tận gần 2 tiếng đồng hồ mới check-in gần hết các địa điểm.

Cô nàng đã đến với quán Mót Hội An, những ngôi nhà hoa giấy, đến các hẻm nhỏ, ghé vào các quán Moment Cafe, Faifo Cafe, đi chợ Hội An, đi thuyền trên sông Hoài thả hoa đăng...

Du khách chụp chiếc view ngắm Hội An từ trên cao.

Được chị gái người dân địa phương dẫn đi ăn nên Mai Linh đều được ăn những quán khá ngon. Cô nàng ghé ngay vỉa hè ăn Mỳ Quảng rất ngon và hợp khẩu vị, đi ăn cơm gà, thưởng thức món nước Mót khá ngon và nghiện đến mức mua tận 3 ly trong 1 ngày. Du khách không quên ghé lên tầng thượng của quán Faifo Cafe để chụp chiếc view ngắm Hội An từ trên cao. Đặc biệt, du khách này cảm thấy thú vị khi được ăn món Cao Lầu và được nghe giải đáp thắc mắc về cái tên “Cao Lầu”.

“Mình thích nhất món Cao Lầu, vì món này là lý do đưa mình tới Hội An. Cao Lầu là món đặc sản mà ai đến Hội An đều muốn thưởng thức cho biết. Cao Lầu không chỉ ấn tượng với mình ở tên gọi lạ tai, mà đặc biệt hơn cả đây là món ăn hòa trộn giữa bún và phở cùng cách làm ra thức ăn tinh tuý này cũng là quá trình công phu, chứa đựng cái tâm của đầu bếp”, Mai Linh nói.

Du khách ấn tượng với người dân dễ thương, mến khách

Chia sẻ về những kỷ niệm trong 1 ngày khám phá Hội An, Mai Linh kể, cô nàng nhớ nhất và ấn tượng sâu đậm với tính cách dễ thương, nhiệt tình, mến khách của người dân địa phương. Đặc biệt, với một đứa đi du lịch một mình như cô nàng, mọi người lại càng nhiệt tình, giúp đỡ hơn.

“Mình rất may mắn khi hữu duyên quen được một bạn dân địa phương nên cả chuyến đi của mình đều có bạn giúp đỡ. Mình tới Hội An vào ngày thường trong tuần nên bạn phải đi làm cả ngày nhưng tới buổi xế chiều tới Hội An, bạn vẫn ra bến xe đón mình để mình khỏi bỡ ngỡ khi vừa bước đến vùng đất mới.

Bạn dẫn mình đi ăn ngay sau đó và cả buổi tối dẫn mình đi trải nghiệm hết những hoạt động của con phố Hội về đêm như chèo thuyền, thả hoa đăng... Bạn ấy còn dẫn mình tới quán Cao Lầu xứng danh ở con phố này mà chỉ người địa phương biết đến, mình được nghe về nguồn gốc của cái tên “Cao Lầu” và khiến mình rất thích thú”, Mai Linh kể.