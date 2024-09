Xiaomi, Honor sẵn sàng nối gót Huawei ra mắt điện thoại gập ba

Các hãng điện thoại thông minh Trung Quốc Xiaomi và Honor dường như đã sẵn sàng nối gót đối thủ Huawei để tung ra các mẫu điện thoại gập ba của riêng mình. Theo hồ sơ do Cục Sở hữu Trí tuệ Quốc gia Trung Quốc (CNIPA) công bố, Xiaomi có trụ sở tại Bắc Kinh đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế thiết kế cho một mẫu điện thoại thông minh có bản lề kép với ba camera sau từ hồi năm 2022. Đơn xin cấp bằng sáng chế này được công khai vào ngày 3/9 vừa qua. Trong khi đó, Honor, công ty con của Huawei, cũng nộp đơn xin cấp bằng sáng chế thiết kế cho điện thoại thông minh gập ba vào năm 2021. Hồ sơ nộp bằng sáng chế đó được công khai vào tháng 4 năm nay, cho thấy một chiếc điện thoại có thể gập lại hình chữ Z, có bản lề kép và một camera tròn. Những đơn xin cấp bằng sáng chế này cho thấy các hãng sản xuất điện thoại Android lớn của Trung Quốc đang đặt cược vào mẫu điện thoại màn hình gập, nhằm cạnh tranh với iPhone của Apple trong phân khúc cao cấp của thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới. Điện thoại gập ba Mate XT của Huawei đang gây chú ý trên thị trường. (Ảnh: SCMP) Theo công ty nghiên cứu công nghệ IDC, điện thoại màn hình gập với các tính năng trí tuệ nhân tạo được dự đoán sẽ thúc đẩy doanh số bán điện thoại thông minh tại Trung Quốc, với tổng lượng hàng xuất xưởng vào năm 2024 tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước lên 279 triệu chiếc. Tại một sự kiện truyền thông vào tháng 7, giám đốc điều hành Honor George Zhao Ming, cho biết công ty đã chuẩn bị các công nghệ được cấp bằng sáng chế cho một loạt thiết bị, bao gồm điện thoại thông minh gập ba và "cuộn". Tuy nhiên, ông nói thêm rằng công ty cần cân nhắc thời điểm thích hợp để phát hành những chiếc điện thoại thông minh này. “Đối với chúng tôi, vấn đề không phải là công nghệ mà là thời điểm kinh doanh”, ông Zhao nói. Các nhà sản xuất điện thoại thông minh Android khác ở Trung Quốc cũng đang có động thái để tận dụng làn sóng quan tâm của người mua do Mate XT của Huawei tạo ra, sản phẩm bắt đầu được bán lẻ vào ngày 20/9. Tecno, một thương hiệu thuộc nhà sản xuất điện thoại thông minh giá rẻ Transsion của Trung Quốc, gần đây đã đăng tải video giới thiệu về Phantom Ultimate 2, một điện thoại thông minh ý tưởng gập ba hình chữ Z với màn hình 10 inch. Tính đến ngày 19/9, hơn 6,5 triệu người dùng đã đặt mua điện thoại thông minh 5G gập ba Mate XT của Huawei thông qua cửa hàng thương mại điện tử Vmall của công ty. Nhu cầu lớn đối với chiếc Mate XT gây chú ý trong khi nguồn cung hạn chế, đã thúc đẩy các nhà bán lẻ tại chợ bán buôn điện tử lớn nhất thế giới Huaqiangbei ở Thâm Quyến, tăng gấp 3 lần giá bán của chiếc điện thoại này. Trong khi Huawei đưa ra mức giá 19.999 nhân dân tệ (khoảng 70 triệu đồng) cho mẫu Mate XT 256 GB, nhiều người đầu cơ đã niêm yết mức giá cho chiếc điện thoại mới này từ 60.000 nhân dân tệ đến 70.000 nhân dân tệ (210 - 245 triệu đồng) khi nhu cầu khách hàng ngày càng tăng. Đến ngày 20/9, tình hình thậm chí còn biến đổi chóng mặt hơn. Reuters cho biết Huawei Mate XT dường như đang được một đại lý bán lẻ chào bán với mức giá lên tới 21.290 USD (524 triệu đồng). Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu Canalys, Trung Quốc đại lục là thị trường điện thoại thông minh màn hình gập lớn nhất thế giới, chiếm một nửa lượng hàng xuất xưởng toàn cầu trong quý 2. Hơn 1,5 triệu điện thoại màn gập đã được xuất xưởng đến đại lục trong quý đó, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023. Theo Canalys, Huawei dẫn đầu phân khúc điện thoại thông minh màn hình gập tại Trung Quốc đại lục, chiếm 56% thị phần trong nửa đầu năm nay, tiếp theo là Honor với 13%. Hoa Vũ(Nguồn: SCMP)