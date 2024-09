Xiaomi đứng Top 3 thương hiệu smartphone toàn cầu suốt 16 quý liên tiếp

Báo cáo tài chính quý II/2024 của Xiaomi ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 2 con số trong 3 quý liên tiếp, đạt 12,49 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng điều chỉnh đạt 871 triệu USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp tổng thể giữ vững ở mức 20,7%. Ba mảng kinh doanh cốt lõi của Xiaomi gồm “Điện thoại thông minh”, “Thiết bị IoT và đời sống” và “Dịch vụ Internet” đều vượt kỳ vọng với doanh thu lần lượt là 6,54 tỷ USD, 3,77 tỷ và 1,17 tỷ USD. Doanh thu từ lĩnh vực xe điện thông minh và các sáng kiến mới khác đạt tổng cộng 899 triệu USD. Hiệu suất tổng thể của tập đoàn vượt kế hoạch, đánh dấu giai đoạn tăng trưởng bùng nổ mới. Smartphone và thiết bị đeo thông minh đóng góp lớn cho doanh thu quý II của Xiaomi. Trong quý tài chính kết thúc vào 30/6, nguồn tiền mặt của Xiaomi đã tăng lên 19,68 tỷ USD, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của cả mảng kinh doanh cốt lõi và mới. Đây được xem là kết quả từ chính sách ưu tiên đầu tư vào những công nghệ nền tảng cuả Xiaomi. Trong đó, trí tuệ nhân tạo (AI) đã đóng góp đáng kể vào việc phát triển kinh doanh, nâng cao công nghệ sản phẩm và trải nghiệm tiện ích trên smartphone, xe điện thông minh, đồng thời tăng cường hiệu quả hoạt động của nhà máy thông minh. Điện thoại thông minh vẫn là thế mạnh của hãng. Quý II, công ty xuất xưởng 42,2 triệu máy trên toàn cầu, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước, nằm trong Top 3 tại 58 quốc gia và khu vực trên toàn cầu. Theo công ty phân tích thị trường Canalys, Xiaomi đã duy trì vị trí trong Top 3 thương hiệu smartphone toàn cầu suốt 16 quý liên tiếp, với thị phần đạt 14,6%. Cái tên này cũng là thương hiệu phát triển nhanh nhất trong nhóm 5 thương hiệu điện thoại thông minh dẫn đầu về số lượng xuất xưởng. Doanh thu quý II/2024 của mảng đạt 6,54 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước. Kể từ khi ra mắt dòng xe điện thông minh đầu tiên - Xiaomi SU7, hiệu quả kinh doanh đã vượt xa mong đợi. Trong quý II, doanh thu từ mảng kinh doanh xe điện thông minh và các sáng kiến mới khác đạt gần 899 triệu USD. Tập đoàn đang liên tục đẩy mạnh sản xuất và giao hàng dòng xe SU7. Trong quý II, số lượng xe được giao đạt 27.307 chiếc, với hơn 10.000 xe được giao mỗi tháng trong 2 tháng liên tiếp. Sự tăng trưởng này cho thấy năng lực sản xuất của Xiaomi đang vượt xa các đối thủ, thể hiện sức mạnh cạnh tranh đáng kể. Xiaomi đặt tham vọng lớn vào thế hệ xe điện SU7. Xe điện là lĩnh vực hãng mới tham gia nhưng tính đến ngày 30/6 đã có 87 trung tâm trên toàn Trung Quốc - thị trường quê nhà. Mục tiêu trong năm nay Xiaomi sẽ giao 120.000 xe SU7 tới tay khách hàng. Tháng 7 vừa rồi, tập đoàn đã ra mắt nguyên mẫu Xiaomi SU7 Ultra, đi kèm kế hoạch chinh phục đường đua Nürburgring Nordschleife (Đức) vào tháng 10, tham vọng biến model trở thành chiếc xe điện 4 cửa nhanh nhất trên đường đua trong thập kỷ tới. Bên cạnh các sản phẩm vật lý, công nghệ AI của Xiaomi cũng đạt được những đột phá ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong mảng xe điện thông minh. Công nghệ này được ứng dụng rộng rãi, hỗ trợ kỹ thuật cho các tính năng như lái, đỗ xe tự động, và tương tác giọng nói thông qua trợ lý AI của Xiaomi. Đối với smartphone, Xiaomi đã nâng cao khả năng nhận diện và hiểu biết đa phương tiện của trợ lý AI, mang đến hàng loạt tính năng như phân tích tài liệu AI và tạo video AI... Khánh Linh