Xét xử cựu trung úy công an dùng nhục hình với phạm nhân trong trại tạm giam

Ngày 27/6, TAND TPHCM mở phiên xét xử đối với bị cáo Võ Thành Đạt (cựu trung úy Công an quận 11) về tội “Dùng nhục hình” và “Thiếu trách nhiệm để người bị tạm giam trốn”; hai bị cáo Quách Bảo Lâm và Lữ Hoài Thanh bị xét xử về tội “Dùng nhục hình”.

Theo truy tố, ngày 24/2/2022, Triệu Quang Bình đến Công an phường 27 (quận Bình Thạnh) đầu thú về tội trộm cắp tài sản. Do đang trong giai đoạn dịch Covid-19 nên Công an quận Bình Thạnh ra quyết định tạm giữ và đưa Bình vào cách ly y tế tại Nhà tạm giữ Công an quận 11.

Từ sáng ngày 26 đến sáng 27/2/2022, Bình có biểu hiện bất thường, quậy phá trong buồng giam, nên đêm 26/2/2022, quản giáo Võ Thành Đạt đã 3 lần tự ý trích xuất các phạm nhân được thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an quận 11 (phạm nhân tự giác) ra khỏi buồng giam để hỗ trợ Đạt giải quyết việc Bình quậy phá.