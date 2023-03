Xét xử cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm

Cuối tháng 9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố bị can Nguyễn Văn Kiên và 7 đồng phạm. Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Kiên đã nộp khắc phục hậu quả số tiền 2 tỷ đồng; Đinh Văn Hữu nộp khắc phục hậu quả 1,3 tỷ đồng; các bị can khác nộp khắc phục số tiền trên 1,1 tỷ đồng.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên, trong vụ án này, bị can Đinh Văn Hữu là người khởi xướng; bị can Nguyễn Văn Kiên là người thực hành vi phạm tội với vai trò tích cực; các bị can còn lại thực hành và giúp sức. Hành vi của các bị can là nguy hiểm cho xã hội, thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước.

Với hành vi phạm tội như trên, bị can Nguyễn Văn Kiên và 7 đồng phạm bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” được quy định tại Khoản 3, Điều 222, Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa sơ thẩm dự kiến diễn ra trong hai ngày 1-2/3.

(Nguồn: BNews)